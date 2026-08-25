Τροχαίο στην Χαλκίδα: Αυτοκίνητο κατέληξε στα βράχια, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Χαλκίδα Οδηγός

Τροχαίο στην Χαλκίδα: Αυτοκίνητο κατέληξε στα βράχια, δείτε φωτογραφίες

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΛΑΣ

Τροχαίο στην Χαλκίδα: Αυτοκίνητο κατέληξε στα βράχια, δείτε φωτογραφίες
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Τρίτη (25/8), στις Ροδιές Κανήθου στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με το evima.gr, αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα εξετράπη της πορείας του κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, καβάλησε το πεζοδρόμιο και κατέληξε στα βράχια, μόλις μία ανάσα από τη θάλασσα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΛΑΣ. Ευτυχώς, από το τροχαίο δεν τραυματίστηκε η οδηγός, η οποία είναι καλά στην υγεία της.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Τροχαίο στην Χαλκίδα: Αυτοκίνητο κατέληξε στα βράχια, δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο στην Χαλκίδα: Αυτοκίνητο κατέληξε στα βράχια, δείτε φωτογραφίες
2 ΣΧΟΛΙΑ

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