Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Τροχαίο στην Χαλκίδα: Αυτοκίνητο κατέληξε στα βράχια, δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο στην Χαλκίδα: Αυτοκίνητο κατέληξε στα βράχια, δείτε φωτογραφίες
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΛΑΣ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Τρίτη (25/8), στις Ροδιές Κανήθου στη Χαλκίδα.
Σύμφωνα με το evima.gr, αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα εξετράπη της πορείας του κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, καβάλησε το πεζοδρόμιο και κατέληξε στα βράχια, μόλις μία ανάσα από τη θάλασσα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΛΑΣ. Ευτυχώς, από το τροχαίο δεν τραυματίστηκε η οδηγός, η οποία είναι καλά στην υγεία της.
Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Σύμφωνα με το evima.gr, αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα εξετράπη της πορείας του κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, καβάλησε το πεζοδρόμιο και κατέληξε στα βράχια, μόλις μία ανάσα από τη θάλασσα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΛΑΣ. Ευτυχώς, από το τροχαίο δεν τραυματίστηκε η οδηγός, η οποία είναι καλά στην υγεία της.
Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα