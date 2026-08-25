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Περίπου 45 μετανάστες εντοπίστηκαν σε λέμβο νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη
Περίπου 45 μετανάστες εντοπίστηκαν σε λέμβο νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη
Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex - Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος του Λιμενικού
Περίπου 45 αλλοδαποί εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ενώ η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex.
Οι περίπου 45 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, σε θαλάσσια περιοχή 29 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.
Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 Μποφόρ.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ενώ η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex.
Οι περίπου 45 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, σε θαλάσσια περιοχή 29 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.
Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 Μποφόρ.
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