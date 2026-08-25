Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA, το... ξεκαρδιστικό θρίλερ του Stephen Spotswood «Η τύχη ευνοεί τους νεκρούς»

Ένας ανεξήγητος φόνος πυροδοτεί μια αλυσιδωτή αντίδραση, ανάμεσα σε μια σειρά από πρόσωπα που πολύ θα ήθελαν να είναι «υπεράνω πάσης υποψίας».Πρωτότυπο, με εκπληκτική ισορροπία ανάμεσα στο μυστήριο και το χιούμορ, το μυθιστόρημα «Η τύχη ευνοεί τους νεκρούς» κέρδισε το παγκόσμιο κοινό, έγινε μπεστ-σέλερ, αλλά και καθιέρωσε τον Αμερικανό Stephen Spotswood ως έναν από τους αυθεντικούς πρωτοπόρους σε ένα είδος με το οποίο ελάχιστοι συγγραφείς τολμούν να αναμετρηθούν.Βραβευμένος θεατρικός συγγραφέας, δημοσιογράφος αλλά και παιδαγωγός, ο Spotswood διαθέτει το χάρισμα να δημιουργεί αξιαγάπητους χαρακτήρες και να παίζει διαρκώς με τα όρια ανάμεσα στον ρεαλισμό και την καθαρή φαντασία.Το απολαυστικό «Η τύχη ευνοεί τους νεκρούς» διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη, αμέσως μετά από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Τη νύχτα του μεγάλου ξεσαλώματος για τους Αμερικανούς, το Χαλοουίν, η πλούσια και αριστοκρατική οικογένεια Κόλινς διοργανώνει ένα πάρτι για το οποίο μιλά όλη η πόλη. Όλοι, φυσικά, είναι μεταμφιεσμένοι, αλλά στο περιθώριο του ξεφαντώματος, ένα μέντιουμ κάνει μια ζοφερή πρόγνωση που αναστατώνει την οικοδέσποινα, Άμπιγκεϊλ Κόλινς. Λίγη ώρα αργότερα, η ζάπλουτη χήρα βρίσκεται νεκρή. Η αστυνομία θα αποδειχθεί ανίκανη να λύσει το αίνιγμα του θανάτου της, οπότε η υπόθεση ανατίθεται στην καλύτερη ιδιωτική ντετέκτιβ της Νέας Υόρκης, την περίφημη Λίλιαν Πέντεκοστ. Η οποία όμως δεν διάγει την καλύτερη περίοδο του βίου της, λόγω προβλημάτων υγείας. Παρόλ' αυτά, αναλαμβάνει την υπόθεση Κόλινς, βασιζόμενη, περισσότερο από ποτέ, στην δαιμόνια βοηθό της, την Γουίλοουτζιν Πάρκερ, μια πρώην αρτίστα του τσίρκου, με πολλά και... εντελώς ασυνήθιστα προσόντα (παραβιάζει κάθε κλειδαριά με δεμένα μάτια, πετάει μαχαίρια με θανάσιμη ακρίβεια, βγάζει νοκ-άουτ θηριώδεις άντρες κ.λπ). Το δίδυμο Πέντεκοστ-Πάρκερ έχει δύσκολη δουλειά, όμως, ακόμη πιο δύσκολη θα γίνει η ζωή των υπόπτων και του δράστη!Αυτή την Κυριακή το μοναδικό «Η τύχη ευνοεί τους νεκρούς» του Stephen Spotswood είναι στο ΘΕΜΑ.