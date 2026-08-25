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Σκύλος επιτέθηκε σε 26χρονη και σκότωσε το σκυλάκι της στο Μενίδι, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης
ΕΛΛΑΔΑ
Μενίδι Επίθεση Σκύλος

Σκύλος επιτέθηκε σε 26χρονη και σκότωσε το σκυλάκι της στο Μενίδι, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

Η ανήλικη τραυματίστηκε ελαφρά κατά την επίθεση – Ο 54χρονος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων

Σκύλος επιτέθηκε σε 26χρονη και σκότωσε το σκυλάκι της στο Μενίδι, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης
26 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 54χρονου από την Ουκρανία προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, μετά την επίθεση του σκύλου του σε μία 26χρονη που περνούσε πεζή από την οδό Αμαρυλλίδος στο Μενίδι μαζί με το δικό της σκύλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες περίπου στις 9 το βράδυ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο σκύλος του 54χρονου βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του όταν επιτέθηκε στην ανήλικη και στο ζώο που τη συνόδευε.

Από την επίθεση το σκυλί της 26χρονης τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η ίδια υπέστη ελαφρά τραύματα.

Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη του σκύλου για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και σωματική βλάβη από αμέλεια.
26 ΣΧΟΛΙΑ

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