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Νέα επιχείρηση στις Καλύβες Χαλκιδικής: Ξήλωσαν πακτωμένες ομπρέλες και κλειδωμένες ξαπλώστρες από την παραλία
Νέα επιχείρηση στις Καλύβες Χαλκιδικής: Ξήλωσαν πακτωμένες ομπρέλες και κλειδωμένες ξαπλώστρες από την παραλία
Νέα επιχείρηση του δήμου Πολυγύρου για την απελευθέρωση του αιγιαλού - Ο εξοπλισμός απομακρύνθηκε από έκταση περίπου ενός χιλιομέτρου
Στην απομάκρυνση ομπρελών και ξαπλωστρών που είχαν εγκατασταθεί μόνιμα στην παραλία στις Καλύβες Χαλκιδικής προχώρησε ο δήμος Πολυγύρου, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις για την απελευθέρωση κοινόχρηστων τμημάτων του αιγιαλού. Συνεργεία βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στην περιοχή, ξηλώνοντας πακτωμένες ομπρέλες και απομακρύνοντας ξαπλώστρες που ήταν κλειδωμένες στην ακτή.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε παραλιακό μέτωπο μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου, με στόχο να απομακρυνθούν αντικείμενα και κατασκευές που παρέμεναν μόνιμα στον δημόσιο χώρο.
Πρόκειται για τη δεύτερη αντίστοιχη παρέμβαση του δήμου μέσα σε λίγες ημέρες. Είχε προηγηθεί επιχείρηση στην παραλία της Γερακινής, από την οποία απομακρύνθηκαν περίπου 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων.
«Σήμερα έχουμε ακόμη μια επιχείρηση απομάκρυνσης ομπρελών από δημόσιο χώρο. Πρόθεση του δημάρχου και του δήμου είναι να είναι ανοιχτή η πρόσβαση σε όλους τους πολίτες στην παραλία, όχι μόνο στους προνομιούχους, όσοι έχουν την τύχη να έχουν ένα σπίτι πάνω στην παραλία αλλά σε όλον τον κόσμο», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Καθημερινότητας του δήμου Πολυγύρου, Βασίλης Φαρδογιάννης, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.
Ο αντιδήμαρχος αναφέρθηκε και σε περιπτώσεις διαμερισμάτων της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι μαζί με την ενοικίασή τους παρέχεται στους επισκέπτες πρόσβαση σε συγκεκριμένες ομπρέλες που έχουν τοποθετηθεί στην παραλία.
Όπως ανέφερε, υπάρχει ένα «μεγάλο ποσοστό διαμερισμάτων που έχουν αγοραστεί και καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιο χώρο. Μαζί με το κλειδί του δωματίου που παραδίδουν στον ενοικιαστή παραδίδουν και ένα κλειδί που αντιστοιχεί σε μία ομπρέλα στην παραλία».
Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποτελούν μέρος της προσπάθειας της δημοτικής αρχής να περιορίσει τη μόνιμη κατάληψη του αιγιαλού και να διατηρήσει ελεύθερη την πρόσβαση στις παραλίες.
Οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες που συλλέγονται στο πλαίσιο των επιχειρήσεων θεωρούνται απορρίμματα και μεταφέρονται στη συνέχεια σε μονάδα ανακύκλωσης.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε παραλιακό μέτωπο μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου, με στόχο να απομακρυνθούν αντικείμενα και κατασκευές που παρέμεναν μόνιμα στον δημόσιο χώρο.
Πρόκειται για τη δεύτερη αντίστοιχη παρέμβαση του δήμου μέσα σε λίγες ημέρες. Είχε προηγηθεί επιχείρηση στην παραλία της Γερακινής, από την οποία απομακρύνθηκαν περίπου 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων.
«Σήμερα έχουμε ακόμη μια επιχείρηση απομάκρυνσης ομπρελών από δημόσιο χώρο. Πρόθεση του δημάρχου και του δήμου είναι να είναι ανοιχτή η πρόσβαση σε όλους τους πολίτες στην παραλία, όχι μόνο στους προνομιούχους, όσοι έχουν την τύχη να έχουν ένα σπίτι πάνω στην παραλία αλλά σε όλον τον κόσμο», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Καθημερινότητας του δήμου Πολυγύρου, Βασίλης Φαρδογιάννης, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.
Ο αντιδήμαρχος αναφέρθηκε και σε περιπτώσεις διαμερισμάτων της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι μαζί με την ενοικίασή τους παρέχεται στους επισκέπτες πρόσβαση σε συγκεκριμένες ομπρέλες που έχουν τοποθετηθεί στην παραλία.
Όπως ανέφερε, υπάρχει ένα «μεγάλο ποσοστό διαμερισμάτων που έχουν αγοραστεί και καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιο χώρο. Μαζί με το κλειδί του δωματίου που παραδίδουν στον ενοικιαστή παραδίδουν και ένα κλειδί που αντιστοιχεί σε μία ομπρέλα στην παραλία».
Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποτελούν μέρος της προσπάθειας της δημοτικής αρχής να περιορίσει τη μόνιμη κατάληψη του αιγιαλού και να διατηρήσει ελεύθερη την πρόσβαση στις παραλίες.
Οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες που συλλέγονται στο πλαίσιο των επιχειρήσεων θεωρούνται απορρίμματα και μεταφέρονται στη συνέχεια σε μονάδα ανακύκλωσης.
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