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18χρονος χωρίς δίπλωμα παρέσυρε ζευγάρι σε διάβαση πεζών στην Ιεράπετρα
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Ιεράπετρα

18χρονος χωρίς δίπλωμα παρέσυρε ζευγάρι σε διάβαση πεζών στην Ιεράπετρα

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας και προκάλεσε τον τραυματισμό της 47χρονης γυναίκας από την Αυστρία και του 49χρονου συζύγου της

18χρονος χωρίς δίπλωμα παρέσυρε ζευγάρι σε διάβαση πεζών στην Ιεράπετρα
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 24 Αυγούστου 2026 στην Ιεράπετρα, όταν 18χρονος οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου, ο οποίος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, παρέσυρε σε διάβαση πεζών ένα ζευγάρι αλλοδαπών.

Από την παράσυρση τραυματίστηκαν μια 47χρονη γυναίκα από την Αυστρία και ο 49χρονος σύζυγός της, με τη γυναίκα να φέρει τα σοβαρότερα τραύματα. Ο 18χρονος συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές που διερευνούν και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.
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