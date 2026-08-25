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Καλλιθέα: 18χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην 19χρονη πρώην σύντροφό του και την τραυμάτισε στο πόδι
ΕΛΛΑΔΑ
Καλλιθέα Επίθεση

Καλλιθέα: 18χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην 19χρονη πρώην σύντροφό του και την τραυμάτισε στο πόδι

Η 18χρονη εντοπίστηκε τραυματισμένη στον δρόμο από αστυνομικούς – Ο νεαρός συνελήφθη λίγο αργότερα

Καλλιθέα: 18χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην 19χρονη πρώην σύντροφό του και την τραυμάτισε στο πόδι
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Επίθεση από τον 18χρονο πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε το βράδυ της Δευτέρας μια 19χρονη στην Καλλιθέα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι από αιχμηρό αντικείμενο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:10. Αστυνομικοί του Τμήματος Καλλιθέας που περνούσαν από το σημείο με περιπολικό εντόπισαν τη νεαρή τραυματισμένη στον δρόμο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια στους αστυνομικούς, είχε προγραμματίσει να συναντηθεί με τον πρώην σύντροφό της και, όταν έφτασε στο σημείο, εκείνος φέρεται να της επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντάς την στο πόδι. Κατά την κατάθεσή της, της επιτέθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο επεισόδιο μεταξύ τους.

Η 19χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Λαϊκό», με τον τραυματισμό της να μην χαρακτηρίζεται σοβαρός.

Ο νεαρός είχε αποχωρήσει πεζός. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε στην οδό Λασκαρίδου στην Καλλιθέα και συνελήφθη.

Ο 18χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας Καλλιθέας και συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για κλοπή, καθώς, σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής, της είχε αφαιρέσει το κινητό τηλέφωνο σε προγενέστερο χρόνο.
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