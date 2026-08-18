Σπουδαίο αρχαιολογικό εύρημα στην Αττάλεια της Παμφυλίας: Ανακαλύφθηκε άγαλμα του Ασκληπιού στην αρχαία ελληνική πόλη της Ασπένδου

Ιδρύθηκε περίπου το 1000 π.Χ. από Έλληνες αποίκους που προέρχονταν από το Άργος και από τον 5ο αιώνα π.Χ. εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα σημαντικό εμπορικό κέντρο. Για αιώνες συγκαταλεγόταν στις σημαντικότερες πόλεις της Παμφυλίας, μαζί με την Πέργη και τη Σίδη.Το γνωστότερο μνημείο της είναι το αρχαίο θέατρο της Ασπένδου, το οποίο αποτελεί ένα από τα καλύτερα διατηρημένα αρχαία θέατρα. Κατασκευάστηκε το 155 μ.Χ. από τον Έλληνα αρχιτέκτονα Ζήνωνα και αποτέλεσε δωρεά δύο εύπορων εμπόρων της πόλης.Στην αρχαιολογική θέση διατηρούνται ακόμη σημαντικά κατάλοιπα και μνημεία, όπως το υδραγωγείο, η Αγορά, το νυμφαίο, η βασιλική, το βουλευτήριο, τα λουτρά και το γυμνάσιο.Από το 2015 η αρχαία πόλη, μαζί με το θέατρο και τα υδραγωγεία της, βρίσκεται στον προσωρινό κατάλογο μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, οι ανασκαφικές εργασίες του 2025 πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Heritage for the Future Project» του τουρκικού υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και τα ευρήματα που προέκυψαν έχουν συμβάλει σε σημαντική αναδιαμόρφωση της εικόνας για την ιστορία της αρχαίας Ασπένδου.