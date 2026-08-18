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Σπουδαίο αρχαιολογικό εύρημα στην Αττάλεια της Παμφυλίας: Ανακαλύφθηκε άγαλμα του Ασκληπιού στην αρχαία ελληνική πόλη της Ασπένδου
Σπουδαίο αρχαιολογικό εύρημα στην Αττάλεια της Παμφυλίας: Ανακαλύφθηκε άγαλμα του Ασκληπιού στην αρχαία ελληνική πόλη της Ασπένδου
Το μαρμάρινο σύμπλεγμα, ύψους περίπου 2,20 μέτρων, χρονολογείται στα τέλη του 2ου αιώνα μ.Χ. και εντοπίστηκε κοντά στη μνημειακή πύλη της αρχαίας πόλης
Ένα σπάνιο μαρμάρινο σύμπλεγμα του Ασκληπιού και του γιου του, Τελεσφόρου, έφεραν στο φως οι αρχαιολογικές ανασκαφές στην αρχαία Άσπενδο, κοντά στη σημερινή Αττάλεια της Τουρκίας. Το εύρημα προσφέρει νέα στοιχεία για τη θέση που κατείχαν η θεραπεία και η λατρεία της υγείας στη δημόσια και καθημερινή ζωή της αρχαίας πόλης.
Την ανακάλυψη γνωστοποίησε το τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού, με τον υπουργό Μεχμέτ Νουρί Ερσόι να κάνει λόγο για την «επιστροφή της θεραπείας στο φως», αναφερόμενος στη σημασία του γλυπτού.
Το σύμπλεγμα παρουσιάζει μαζί δύο μορφές που στην αρχαία ελληνική θρησκεία συνδέονταν άμεσα με την υγεία. Ο Ασκληπιός λατρευόταν ως θεός της Ιατρικής, ενώ ο Τελεσφόρος, που συνήθως απεικονιζόταν ως νεαρή μορφή με καλυμμένο σώμα και κουκούλα, συμβόλιζε την ανάρρωση και την αποκατάσταση της υγείας έπειτα από ασθένεια.
Η κοινή απεικόνισή τους αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνδέει τη θεραπεία με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανάρρωσης.
Το γλυπτό έχει ύψος περίπου 2,20 μέτρα και, σύμφωνα με τους ερευνητές, ανάγεται στα τέλη του 2ου αιώνα μ.Χ. Εντοπίστηκε κοντά στη μνημειακή πύλη της Ασπένδου και συγκεκριμένα σε δρόμο με μεγάλη κίνηση κατά τη ρωμαϊκή περίοδο.
Η ακριβής θέση στην οποία βρέθηκε θεωρείται σημαντική για την ερμηνεία του ευρήματος. Η παρουσία του σε ένα πολυσύχναστο τμήμα της πόλης ενισχύει την εκτίμηση ότι η λατρεία του Ασκληπιού και η έννοια της υγείας δεν περιορίζονταν αποκλειστικά σε απομονωμένα θεραπευτικά ιερά, αλλά είχαν θέση στον δημόσιο χώρο και αποτελούσαν μέρος της ζωής των κατοίκων.
Από το συγκεκριμένο σημείο περνούσαν κάτοικοι και επισκέπτες της Ασπένδου, καθώς η περιοχή συνδεόταν με σημαντικά δημόσια οικοδομήματα, μεταξύ των οποίων το θέατρο και η Αγορά.
Την ανακάλυψη γνωστοποίησε το τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού, με τον υπουργό Μεχμέτ Νουρί Ερσόι να κάνει λόγο για την «επιστροφή της θεραπείας στο φως», αναφερόμενος στη σημασία του γλυπτού.
Το σύμπλεγμα παρουσιάζει μαζί δύο μορφές που στην αρχαία ελληνική θρησκεία συνδέονταν άμεσα με την υγεία. Ο Ασκληπιός λατρευόταν ως θεός της Ιατρικής, ενώ ο Τελεσφόρος, που συνήθως απεικονιζόταν ως νεαρή μορφή με καλυμμένο σώμα και κουκούλα, συμβόλιζε την ανάρρωση και την αποκατάσταση της υγείας έπειτα από ασθένεια.
Η κοινή απεικόνισή τους αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνδέει τη θεραπεία με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανάρρωσης.
Το γλυπτό έχει ύψος περίπου 2,20 μέτρα και, σύμφωνα με τους ερευνητές, ανάγεται στα τέλη του 2ου αιώνα μ.Χ. Εντοπίστηκε κοντά στη μνημειακή πύλη της Ασπένδου και συγκεκριμένα σε δρόμο με μεγάλη κίνηση κατά τη ρωμαϊκή περίοδο.
Η ακριβής θέση στην οποία βρέθηκε θεωρείται σημαντική για την ερμηνεία του ευρήματος. Η παρουσία του σε ένα πολυσύχναστο τμήμα της πόλης ενισχύει την εκτίμηση ότι η λατρεία του Ασκληπιού και η έννοια της υγείας δεν περιορίζονταν αποκλειστικά σε απομονωμένα θεραπευτικά ιερά, αλλά είχαν θέση στον δημόσιο χώρο και αποτελούσαν μέρος της ζωής των κατοίκων.
Από το συγκεκριμένο σημείο περνούσαν κάτοικοι και επισκέπτες της Ασπένδου, καθώς η περιοχή συνδεόταν με σημαντικά δημόσια οικοδομήματα, μεταξύ των οποίων το θέατρο και η Αγορά.
Η Άσπενδος και το περίφημο αρχαίο θέατρό τηςΗ Άσπενδος ήταν μία από τις σημαντικότερες αρχαίες ελληνικές πόλεις της Παμφυλίας, στη Νότια Μικρά Ασία, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά της σημερινής Αττάλειας.
Ιδρύθηκε περίπου το 1000 π.Χ. από Έλληνες αποίκους που προέρχονταν από το Άργος και από τον 5ο αιώνα π.Χ. εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα σημαντικό εμπορικό κέντρο. Για αιώνες συγκαταλεγόταν στις σημαντικότερες πόλεις της Παμφυλίας, μαζί με την Πέργη και τη Σίδη.
Το γνωστότερο μνημείο της είναι το αρχαίο θέατρο της Ασπένδου, το οποίο αποτελεί ένα από τα καλύτερα διατηρημένα αρχαία θέατρα. Κατασκευάστηκε το 155 μ.Χ. από τον Έλληνα αρχιτέκτονα Ζήνωνα και αποτέλεσε δωρεά δύο εύπορων εμπόρων της πόλης.
Στην αρχαιολογική θέση διατηρούνται ακόμη σημαντικά κατάλοιπα και μνημεία, όπως το υδραγωγείο, η Αγορά, το νυμφαίο, η βασιλική, το βουλευτήριο, τα λουτρά και το γυμνάσιο.
Από το 2015 η αρχαία πόλη, μαζί με το θέατρο και τα υδραγωγεία της, βρίσκεται στον προσωρινό κατάλογο μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, οι ανασκαφικές εργασίες του 2025 πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Heritage for the Future Project» του τουρκικού υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και τα ευρήματα που προέκυψαν έχουν συμβάλει σε σημαντική αναδιαμόρφωση της εικόνας για την ιστορία της αρχαίας Ασπένδου.
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