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Δώδεκα παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Δώδεκα παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Tα δύο τουρκικά UAV μαζί με ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 προέβησαν και σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών
Σε 12 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου προέβησαν τη Δευτέρα δύο τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).
Tα δύο τουρκικά UAV μαζί με ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 κινήθηκαν πάνω από το Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο και προέβησαν επίσης σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.
Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
Tα δύο τουρκικά UAV μαζί με ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 κινήθηκαν πάνω από το Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο και προέβησαν επίσης σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.
Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
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