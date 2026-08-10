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Δώδεκα παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη
ΕΛΛΑΔΑ
Τουρκικές παραβιάσεις FIR Αθηνών

Δώδεκα παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Tα δύο τουρκικά UAV μαζί με ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 προέβησαν και σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών

Δώδεκα παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη
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Σε 12 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου προέβησαν τη Δευτέρα δύο τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).

Tα δύο τουρκικά UAV μαζί με ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 κινήθηκαν πάνω από το  Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο και προέβησαν επίσης σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
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