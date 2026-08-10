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Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Κέρκυρα, κατασχέθηκαν ναρκωτικά και μετρητά
Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Κέρκυρα, κατασχέθηκαν ναρκωτικά και μετρητά
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας
Συνελήφθησαν στην Κέρκυρα δύο 19χρονοι για διακίνηση ναρκωτικών.
Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας.
Ακολούθησε ενδελεχής έρευνα και διακριβώθηκε η εγκληματική δραστηριότητα των ανωτέρω, οι οποίοι εντοπίστηκαν διαδοχικά σε περιοχή της Μέσης Κέρκυρας.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε δύο οικίες-διαμερίσματα που οι δράστες χρησιμοποιούσαν ως αποθηκευτικούς χώρους ναρκωτικών ουσιών, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 1.057 γραμμαρίων,
29 γραμμάρια κοκαΐνης,
9 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης,
2 ζυγαριές ακριβείας,
το χρηματικό ποσό των 4.130 ευρώ και
2 κινητά τηλέφωνα.
Περαιτέρω, στο πλαίσιο διερεύνησης της ίδιας υπόθεσης, εντοπίστηκε δέμα σε εταιρεία ταχυμεταφορών, με παραλήπτη τον ημεδαπό, που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη βάρους 38 γραμμαρίων το οποίο και κατασχέθηκε.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.
Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας.
Ακολούθησε ενδελεχής έρευνα και διακριβώθηκε η εγκληματική δραστηριότητα των ανωτέρω, οι οποίοι εντοπίστηκαν διαδοχικά σε περιοχή της Μέσης Κέρκυρας.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε δύο οικίες-διαμερίσματα που οι δράστες χρησιμοποιούσαν ως αποθηκευτικούς χώρους ναρκωτικών ουσιών, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 1.057 γραμμαρίων,
29 γραμμάρια κοκαΐνης,
9 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης,
2 ζυγαριές ακριβείας,
το χρηματικό ποσό των 4.130 ευρώ και
2 κινητά τηλέφωνα.
Περαιτέρω, στο πλαίσιο διερεύνησης της ίδιας υπόθεσης, εντοπίστηκε δέμα σε εταιρεία ταχυμεταφορών, με παραλήπτη τον ημεδαπό, που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη βάρους 38 γραμμαρίων το οποίο και κατασχέθηκε.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.
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