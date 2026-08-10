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Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τα voucher παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027
Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τα voucher παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων
Αναρτήθηκαν σήμερα το απόγευμα στο aitisi26.eetaa.gr οι προσωρινοί πίνακες για τα voucher παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων.
Σημειώνεται ότιτ ο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τη νέα περίοδο διαθέτει 393 εκατ. ευρώ (μέσω vouchers / κουπονιών) με στόχο τη στήριξη των οικογενειών και την κάλυψη παιδιών σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Σημειώνεται ότιτ ο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τη νέα περίοδο διαθέτει 393 εκατ. ευρώ (μέσω vouchers / κουπονιών) με στόχο τη στήριξη των οικογενειών και την κάλυψη παιδιών σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.
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