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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη και την Πέμπτη στη Λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω εργασιών
ΕΛΛΑΔΑ
Λεωφόρος Ποσειδώνος Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη και την Πέμπτη στη Λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω εργασιών

Οι ρυθμίσεις αφορούν το ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, περιοχής Δήμου Γλυφάδας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη και την Πέμπτη στη Λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω εργασιών
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Λόγω εκτέλεσης εργασιών, την Τετάρτη και την Πέμπτη (13/8), κατά τις ώρες 07.00΄ έως 15.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος του ο.α.79, ρεύμα κυκλοφορία προς Πειραιά, περιοχής Δήμου Γλυφάδας.

Κατά τη διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
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