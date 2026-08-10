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Συνελήφθη καταζητούμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα στο τελωνείο Μαυροματίου στη Θεσπρωτία
Συνελήφθη καταζητούμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα στο τελωνείο Μαυροματίου στη Θεσπρωτία
Κατά τον έλεγχο του διαβατηρίου του διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για υποθέσεις κλοπών και διαρρήξεων κατοικιών
Στην σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος ήταν καταζητούμενος από τις γερμανικές αρχές προχώρησε η Αστυνομία στο συνοριακό σημείο ελέγχου Μαυροματίου Θεσπρωτίας.
Ο αλλοδαπός επιχείρησε το απόγευμα της Κυριακής (09/08) να φύγει από την Ελλάδα, όταν κατά τον έλεγχο του διαβατηρίου του διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για υποθέσεις κλοπών και διαρρήξεων κατοικιών.
Η σύλληψη έγινε σε συνεργασία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας και του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Σαγιάδας.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας.
Ο αλλοδαπός επιχείρησε το απόγευμα της Κυριακής (09/08) να φύγει από την Ελλάδα, όταν κατά τον έλεγχο του διαβατηρίου του διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για υποθέσεις κλοπών και διαρρήξεων κατοικιών.
Η σύλληψη έγινε σε συνεργασία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας και του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Σαγιάδας.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας.
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