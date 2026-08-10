ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στον Λαχανά Θεσσαλονίκης, επιχειρούν δύο ελικόπτερα

Συνελήφθη καταζητούμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα στο τελωνείο Μαυροματίου στη Θεσπρωτία
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Θεσπρωτία Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης Γερμανία

Συνελήφθη καταζητούμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα στο τελωνείο Μαυροματίου στη Θεσπρωτία

Κατά τον έλεγχο του διαβατηρίου του διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για υποθέσεις κλοπών και διαρρήξεων κατοικιών

Συνελήφθη καταζητούμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα στο τελωνείο Μαυροματίου στη Θεσπρωτία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στην σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος ήταν καταζητούμενος από τις γερμανικές αρχές προχώρησε η Αστυνομία στο συνοριακό σημείο ελέγχου Μαυροματίου Θεσπρωτίας.

Ο αλλοδαπός επιχείρησε το απόγευμα της Κυριακής (09/08) να φύγει από την Ελλάδα, όταν κατά τον έλεγχο του διαβατηρίου του διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για υποθέσεις κλοπών και διαρρήξεων κατοικιών.

Η σύλληψη έγινε σε συνεργασία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας και του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Σαγιάδας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης