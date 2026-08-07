Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.
Συνελήφθη 56χρονος στο αεροδρόμιο Μυκόνου με 2.280 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, δείτε εικόνες
Συνελήφθη 56χρονος στο αεροδρόμιο Μυκόνου με 2.280 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, δείτε εικόνες
Τα πακέτα δεν έφεραν ειδική ταινία φορολόγησης - Σχηματίστηκε δικογραφία
Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού, ο οποίος εντοπίστηκε να μεταφέρει 2.280 πακέτα τσιγάρων χωρίς την προβλεπόμενη ταινία φορολόγησης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο αεροδρόμιο της Μυκόνου χθες το βράδυ (6/8).
Κατά την έρευνα στις δύο αποσκευές που μετέφερε, βρέθηκαν συνολικά 2.280 πακέτα τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν ειδική ταινία φορολόγησης.
Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
Κατά την έρευνα στις δύο αποσκευές που μετέφερε, βρέθηκαν συνολικά 2.280 πακέτα τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν ειδική ταινία φορολόγησης.
Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
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