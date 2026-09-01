Μουρούτης: Να είναι πιο προσεκτικός ο Σαμαράς, επί διακυβέρνησής του υπήρχε επίσης το «Άρρεν», «Θήλυ», «Άλλο» στο Δημόσιο
Μουρούτης: Να είναι πιο προσεκτικός ο Σαμαράς, επί διακυβέρνησής του υπήρχε επίσης το «Άρρεν», «Θήλυ», «Άλλο» στο Δημόσιο
«Αν υπάρχει μετάλλαξη αυτή έχει γίνει επί των ημερών του» σχολίασε ο δημοσιογράφος και πρώην διευθυντής του γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά
«Ο κ. Σαμαράς οφείλει να είναι πιο προσεκτικός όταν μιλά για μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας, αφού επί εποχής του το 2012, το 2013 και το 2014 στον ΕΟΠΥΥ στο φύλο του ασθενή υπήρχε η ένδειξη Άρρεν, Θήλυ, Άλλο» αποκάλυψε στην εκπομπή Evening Report του One ο δημοσιογράφος και πρώην διευθυντής του γραφείου τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Γιώργος Μουρούτης.
Όπως εξήγησε ο δημοσιογράφος, το γεγονός αυτό οφείλεται στα διεθνή πρότυπα ISO που εφαρμόστηκαν και στην παρούσα φάση από τον ΕΟΠΥΥ.
«Αν υπάρχει μετάλλαξη αυτή έχει γίνει επί των ημερών του» είπε μεταξύ άλλων ο δημοσιογράφος και πρόσθεσε για τον πρώην πρωθυπουργό: «Το πρόβλημα του είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Κάποτε υπήρχε μια ταινία «Κράμερ εναντίον Κράμερ»... Αυτή η αγωνία να αντιπαρατεθεί με τη ΝΔ στο τέλος κάνει κακό στον ίδιο.
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Να σημειωθεί ότι οι επιλογές που εμφανίζονταν στο πεδίο προσδιορισμού φύλου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους προκάλεσαν σήμερα σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και της κυβέρνησης. Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για «woke ατζέντα» και «συνειδητή κυβερνητική επιλογή» και η κυβέρνηση απάντησε ότι επρόκειτο για αστοχία της αναδόχου εταιρείας, η οποία διορθώθηκε άμεσα.
Ο Αντώνης Σαμαράς συνέδεσε την υπόθεση με μια ευρύτερη ιδεολογική μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση προωθεί επιλογές που δεν εκφράζουν τις αρχές και τις αξίες της πλειονότητας των Ελλήνων.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης απέρριψε την πολιτική διάσταση της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι η πλατφόρμα είχε σχεδιαστεί από τον ανάδοχο με βάση το πρότυπο ISO/IEC 5218 και ότι, μετά την επισήμανση του ζητήματος, έδωσε εντολή και τροποποιηθηκε άμεσα.
«Θλίβομαι για την ανάρτησή του, τα φύλα είναι δύο και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό με κυβέρνηση Μητσοτάκη» σημείωσε από την πλευρά του και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας στον πρώην πρωθυπουργό για την κριτική του περί «woke ατζέντας».
Όπως εξήγησε ο δημοσιογράφος, το γεγονός αυτό οφείλεται στα διεθνή πρότυπα ISO που εφαρμόστηκαν και στην παρούσα φάση από τον ΕΟΠΥΥ.
«Αν υπάρχει μετάλλαξη αυτή έχει γίνει επί των ημερών του» είπε μεταξύ άλλων ο δημοσιογράφος και πρόσθεσε για τον πρώην πρωθυπουργό: «Το πρόβλημα του είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Κάποτε υπήρχε μια ταινία «Κράμερ εναντίον Κράμερ»... Αυτή η αγωνία να αντιπαρατεθεί με τη ΝΔ στο τέλος κάνει κακό στον ίδιο.
Δείτε βίντεο
Να σημειωθεί ότι οι επιλογές που εμφανίζονταν στο πεδίο προσδιορισμού φύλου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους προκάλεσαν σήμερα σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και της κυβέρνησης. Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για «woke ατζέντα» και «συνειδητή κυβερνητική επιλογή» και η κυβέρνηση απάντησε ότι επρόκειτο για αστοχία της αναδόχου εταιρείας, η οποία διορθώθηκε άμεσα.
Ο Αντώνης Σαμαράς συνέδεσε την υπόθεση με μια ευρύτερη ιδεολογική μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση προωθεί επιλογές που δεν εκφράζουν τις αρχές και τις αξίες της πλειονότητας των Ελλήνων.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης απέρριψε την πολιτική διάσταση της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι η πλατφόρμα είχε σχεδιαστεί από τον ανάδοχο με βάση το πρότυπο ISO/IEC 5218 και ότι, μετά την επισήμανση του ζητήματος, έδωσε εντολή και τροποποιηθηκε άμεσα.
«Θλίβομαι για την ανάρτησή του, τα φύλα είναι δύο και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό με κυβέρνηση Μητσοτάκη» σημείωσε από την πλευρά του και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας στον πρώην πρωθυπουργό για την κριτική του περί «woke ατζέντας».
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