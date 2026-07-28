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Η αποταμίευση αλλάζει: Μεγαλύτερη απόδοση, χωρίς «κλείδωμα» χρημάτων
Η αποταμίευση αλλάζει: Μεγαλύτερη απόδοση, χωρίς «κλείδωμα» χρημάτων
Ο Snappi Αποταμιευτικός Λογαριασμός δίνει νέα διάσταση στην αποταμίευση, συνδυάζοντας μεγαλύτερη απόδοση με την ελευθερία να διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όποτε τα χρειάζεσαι.
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Η αποταμίευση δεν είναι πλέον συνώνυμη με τη δέσμευση των χρημάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σήμερα, οι περισσότεροι αναζητάμε λύσεις που συνδυάζουν απόδοση, ευελιξία και άμεση πρόσβαση στα χρήματά μας, ώστε να μπορούμε να οργανώνουμε τα οικονομικά μας χωρίς περιορισμούς. Η νέα γενιά αποταμιευτικών λογαριασμών ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτή την ανάγκη, επιτρέποντας στις καταθέσεις να αποδίδουν, χωρίς να χάνεται η ελευθερία διαχείρισης.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Snappi Αποταμιευτικός Λογαριασμός προσφέρει ετήσιο επιτόκιο έως 2,25%, χωρίς «κλείδωμα» χρημάτων. Οι καταθέσεις παραμένουν διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή, ενώ όσο αυξάνεται το αποταμιευτικό κεφάλαιο, τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η απόδοση.
Η λειτουργία του βασίζεται σε τρία επίπεδα αποταμίευσης. Για υπόλοιπα από 0,01€ έως 2.000€, ο καταθέτης απολαμβάνει ετήσιο επιτόκιο 1,25%. Για ποσά από 2.000,01€ έως 9.000€, το επιτόκιο ανεβαίνει στο 1,75%, ενώ για καταθέσεις άνω των 9.000€ το επιτόκιο φτάνει έως 2,25%.
Το επιτόκιο είναι κλιμακωτό, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε ποσοστό εφαρμόζεται μόνο στο αντίστοιχο τμήμα του υπολοίπου. Έτσι, όσο ανεβαίνουμε επίπεδο, αυξάνεται σταδιακά και η συνολική απόδοση των χρημάτων μας.
Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Snappi Αποταμιευτικού Λογαριασμού είναι ότι δεν απαιτεί δέσμευση κεφαλαίων. Σε αντίθεση με τις προθεσμιακές καταθέσεις, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα χρήματά μας όποτε τα χρειαζόμαστε, χωρίς να χάνεται η ευελιξία που απαιτεί η καθημερινότητα. Παράλληλα, οι τόκοι υπολογίζονται καθημερινά και πιστώνονται αυτόματα κάθε μήνα, ώστε η απόδοση να καταγράφεται με συνέπεια και χωρίς καμία επιπλέον ενέργεια.
Εξίσου σημαντικό είναι και το στοιχείο της ασφάλειας. Οι καταθέσεις προστατεύονται έως το ποσό των 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), προσφέροντας στους καταθέτες τη σιγουριά που αναζητούν όταν επιλέγουν πού θα τοποθετήσουν τα χρήματά τους.
Με επιτόκιο έως 2,25% καθημερινό υπολογισμό τόκων, μηνιαία πίστωση και ένα σύστημα που επιβραβεύει τη σταδιακή αύξηση των καταθέσεων, ο Snappi Αποταμιευτικός Λογαριασμός αποτελεί μια σύγχρονη πρόταση για όσους θέλουν η αποταμίευσή τους να αποδίδει περισσότερο, χωρίς συμβιβασμούς στην ευελιξία.
Ξεκίνα τώρα την αποταμίευση με Snappi και δώσε μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σου.
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