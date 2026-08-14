Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησαν και λήστεψαν αστυνομικό που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Αστυνομικός

Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησαν και λήστεψαν αστυνομικό που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας

Από την επίθεση που δέχτηκε τραυματίστηκε και έσπευσε το νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» προκειμένου να λάβει ιατρική φροντίδα

Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησαν και λήστεψαν αστυνομικό που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας
Φανή Χαρίση
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Επίθεση από άτομα που τον χτύπησαν και τον λήστεψαν κατήγγειλε αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ίδιος, βρισκόταν εκτός υπηρεσίας όταν ενώ κινούνταν στην παραλία στο ύψος του ξενοδοχείου «Μακεδονία Παλλάς» μια ομάδα ατόμων του επιτέθηκε, τον χτύπησαν και του άρπαξαν το τσαντάκι του μέσα στο οποίο είχε χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.

Από την επίθεση που δέχτηκε τραυματίστηκε και έσπευσε το νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» προκειμένου να λάβει ιατρική φροντίδα.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των ατόμων
Φανή Χαρίση
3 ΣΧΟΛΙΑ

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