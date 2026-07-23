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Κοριτσάκι 2,5 ετών ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από τη θάλασσα στη Χαλκιδική, το επανέφεραν ναυαγοσώστες
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκδική Κοριτσάκι ναυαγοσώστες

Κοριτσάκι 2,5 ετών ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από τη θάλασσα στη Χαλκιδική, το επανέφεραν ναυαγοσώστες

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του κοριτσιού στο Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη για περαιτέρω εξετάσεις

Κοριτσάκι 2,5 ετών ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από τη θάλασσα στη Χαλκιδική, το επανέφεραν ναυαγοσώστες
Παρ' ολίγον τραγωδία στη Χαλκιδική, όπου ένα κοριτσάκι 2,5 ετών ανασύρθηκε αρχικά χωρίς αισθήσεις από θαλάσσια περιοχή, ενώ στη συνέχεια τις ανέκτησε μετά από την άμεση επέμβαση των ναυαγοσωστών.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη στο Πολύχρονο Χαλκιδικής, με τους ναυαγοσώστες να δίνουν άμεσα τις Πρώτες Βοήθειες στο μικρό παιδί όποτε και ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του κοριτσιού στο Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη για περαιτέρω εξετάσεις.

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