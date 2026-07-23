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Σπείρα «επαγγελματιών» διαρρηκτών ρήμαξε 24 σπίτια στην Αττική, ξεπερνά τις 865.000 ευρώ η λεία
Σπείρα «επαγγελματιών» διαρρηκτών ρήμαξε 24 σπίτια στην Αττική, ξεπερνά τις 865.000 ευρώ η λεία
Ξήλωσαν τη σειρήνα και την έριξαν μέσα σε κουβά με νερό - Επτά συλλήψεις
Τέλος στη δράση επικίνδυνης εγκληματικής οργάνωσης που είχε ρημάξει 24 σπίτια σε βόρεια και νότια προάστια και στην σύλληψη επτά μελών της έβαλαν οι αστυνομικοί.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μετά από πολύμηνη έρευνα, διαπιστώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης αποτελούμενης από επτά άτομα, ηλικίας 21, 27, 30, 31, 33 και 41 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για διακεκριμένες κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.
Όπως έδειξε η έρευνα τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει οργανωμένη και διαρκή εγκληματική δράση τουλάχιστον από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2025, με μοναδικό σκοπό την τέλεση διαρρήξεων και την αποκόμιση μεγάλου οικονομικού οφέλους.
Ως ορμητήριο χρησιμοποιούσαν οικισμό στην περιοχή των Άνω Λιοσίων και μετακινούνταν με αυτοκίνητο που είχαν μισθώσει από εταιρεία ενοικιάσεων για να μην κινούν υποψίες. Στην συνέχεια και αφού εντόπιζαν τις κατοικίες-στόχους, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, παραβίαζαν πόρτες και μπαλκονόπορτες με διαρρηκτικά εργαλεία και αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.
Για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις Αρχές, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακές» τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα, τα λεγόμενα «ghost phones», τις οποίες και άλλαζαν τακτικά. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική της μεθοδικότητας αλλά και της θρασύτητας της ομάδας ήταν η πρακτική να πραγματοποιεί περισσότερες από μία διαρρήξεις μέσα στην ίδια νύχτα.
Χαρακτηριστική είναι μάλιστα και μια περίπτωση, στην οποία οι δράστες ξήλωσαν τη εξωτερική σειρήνα και την έριξαν μέσα σε κουβά με νερό για να πνίξουν τον ήχο και να συνεχίσουν ανενόχλητοι το έργο τους.
Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 24 διαρρήξεις σε κατοικίες στις περιοχές της Παιανίας, του Κορωπίου, της Γλυφάδας, της Βούλας, των Βριλησσίων, της Νέας Πεντέλης, των Μελισσίων, της Κηφισιάς, της Παλλήνης, των Γλυκών Νερών, της Βάρκιζας, της Βουλιαγμένης και του Γέρακα.
Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 865.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι οι δράστες είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μετά από πολύμηνη έρευνα, διαπιστώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης αποτελούμενης από επτά άτομα, ηλικίας 21, 27, 30, 31, 33 και 41 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για διακεκριμένες κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.
Όπως έδειξε η έρευνα τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει οργανωμένη και διαρκή εγκληματική δράση τουλάχιστον από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2025, με μοναδικό σκοπό την τέλεση διαρρήξεων και την αποκόμιση μεγάλου οικονομικού οφέλους.
Το «modus operandi»
Ως ορμητήριο χρησιμοποιούσαν οικισμό στην περιοχή των Άνω Λιοσίων και μετακινούνταν με αυτοκίνητο που είχαν μισθώσει από εταιρεία ενοικιάσεων για να μην κινούν υποψίες. Στην συνέχεια και αφού εντόπιζαν τις κατοικίες-στόχους, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, παραβίαζαν πόρτες και μπαλκονόπορτες με διαρρηκτικά εργαλεία και αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.
Για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις Αρχές, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακές» τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα, τα λεγόμενα «ghost phones», τις οποίες και άλλαζαν τακτικά. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική της μεθοδικότητας αλλά και της θρασύτητας της ομάδας ήταν η πρακτική να πραγματοποιεί περισσότερες από μία διαρρήξεις μέσα στην ίδια νύχτα.
«Ghost phones» και πολλαπλά χτυπήματα την ίδια νύχτα
Χαρακτηριστική είναι μάλιστα και μια περίπτωση, στην οποία οι δράστες ξήλωσαν τη εξωτερική σειρήνα και την έριξαν μέσα σε κουβά με νερό για να πνίξουν τον ήχο και να συνεχίσουν ανενόχλητοι το έργο τους.
Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 24 διαρρήξεις σε κατοικίες στις περιοχές της Παιανίας, του Κορωπίου, της Γλυφάδας, της Βούλας, των Βριλησσίων, της Νέας Πεντέλης, των Μελισσίων, της Κηφισιάς, της Παλλήνης, των Γλυκών Νερών, της Βάρκιζας, της Βουλιαγμένης και του Γέρακα.
Δρούσαν σε πολλές περιοχές της Αττικής
Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 865.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι οι δράστες είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.
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