Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Έκρηξη σε εργαστήριο επισκευής σκαφών στα Χανιά, ένας τραυματίας
Έκρηξη σε εργαστήριο επισκευής σκαφών στα Χανιά, ένας τραυματίας
Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) σε εργαστήριο επισκευής σκαφών στα Χανιά.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης τραυματίστηκε κατά την έκρηξη. Στο εργαστήριο κατασκευάζονταν βάρκες από πολυεστέρα.
Μέχρι στιγμής οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η έκρηξη παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Φωτογραφίες: creta24.gr, flashnews.gr
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης τραυματίστηκε κατά την έκρηξη. Στο εργαστήριο κατασκευάζονταν βάρκες από πολυεστέρα.
Μέχρι στιγμής οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η έκρηξη παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Φωτογραφίες: creta24.gr, flashnews.gr
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