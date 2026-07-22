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Το online supermarket πιο κοντά από ποτέ
Το online supermarket πιο κοντά από ποτέ
Η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Wolt διευρύνουν τη συνεργασία τους, προσφέροντας ταχύτερη εξυπηρέτηση, μεγαλύτερη κάλυψη και ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση στις online αγορές supermarket.
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Η ευκολία στις καθημερινές αγορές δεν εξαρτάται πλέον μόνο από το τι θα βρούμε στο καλάθι μας, αλλά και από το πόσο γρήγορα μπορεί να φτάσει στην πόρτα μας. Με αυτή τη λογική, η ΑΒ Βασιλόπουλος διευρύνει τη συνεργασία της με τη Wolt, επεκτείνοντας την υπηρεσία online supermarket σε περισσότερα από 200 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Χάρη στην ένταξη του δικτύου franchise καταστημάτων της ΑΒ στην πλατφόρμα της Wolt, η υπηρεσία επεκτείνεται ακόμη και σε περιοχές όπου μέχρι σήμερα δεν ήταν διαθέσιμη, όπως η Μύκονος.
Για τους καταναλωτές αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και ευκολότερη πρόσβαση στις online αγορές supermarket. Με ένα δίκτυο που ξεπερνά πλέον τα 200 σημεία, οι παραγγελίες μπορούν να εξυπηρετούνται από καταστήματα που βρίσκονται πιο κοντά στον τελικό προορισμό. Αυτή η εγγύτητα δεν συμβάλλει μόνο στη διεύρυνση της κάλυψης, αλλά δημιουργεί και τις προϋποθέσεις για άμεση εξυπηρέτηση.
Η ευκολία περνά σε άλλο επίπεδο
Σήμερα, το online supermarket δεν εξυπηρετεί μόνο τις εβδομαδιαίες αγορές. Για πολλούς καταναλωτές αποτελεί μια πρακτική λύση και για τις μικρότερες καθημερινές ανάγκες, από τα υλικά που λείπουν για το μεσημεριανό γεύμα μέχρι τα προϊόντα που χρειάζονται άμεσα στο σπίτι.
Η συνεργασία της ΑΒ Βασιλόπουλος με τη Wolt ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτή τη μεταβολή των καταναλωτικών συνηθειών, προσφέροντας μια εμπειρία αγορών που συνδυάζει την αξιοπιστία της ΑΒ με την τεχνογνωσία της Wolt στις γρήγορες παραδόσεις. Χάρη στο εκτεταμένο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων, οι χρόνοι εξυπηρέτησης μπορούν να μειωθούν σημαντικά, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν ακόμη και τις Κυριακές ή κατά τις βραδινές ώρες, όπου αυτό υποστηρίζεται από το εκάστοτε κατάστημα. Ταυτόχρονα, οι μικρότερες αποστάσεις ανάμεσα στο κατάστημα και τον πελάτη συχνά μειώνουν το κόστος μεταφοράς, ενώ συμβάλλουν και σε ταχύτερες παραδόσεις, κάνοντας την υπηρεσία ακόμη πιο προσιτή και πρακτική για τις καθημερινές αγορές.
Οι καταναλωτές μπορούν να καλύψουν σχεδόν κάθε καθημερινή ανάγκη μέσα από μία μόνο παραγγελία στην ΑΒ Βασιλόπουλος μέσω της Wolt. Από φρέσκα φρούτα και λαχανικά μέχρι κρέας, τυριά, προϊόντα ψυγείου και βασικά είδη διατροφής, αλλά και απορρυπαντικά, καθαριστικά και προϊόντα για το σπίτι, το online supermarket μετατρέπεται σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών που εξοικονομεί χρόνο χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα και την ποικιλία.
Έτσι, είτε πρόκειται για τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό είτε για μια έκτακτη ανάγκη μέσα στην ημέρα, όλα όσα χρειάζεται ένα νοικοκυριό βρίσκονται συγκεντρωμένα στην ίδια πλατφόρμα.
Ένα ακόμη βήμα για τις τοπικές αγορές
Η διεύρυνση της συνεργασίας δεν αφορά μόνο τους καταναλωτές, αλλά και το ίδιο το δίκτυο franchise της ΑΒ Βασιλόπουλος. Τα συνεργαζόμενα καταστήματα αποκτούν ένα επιπλέον κανάλι πωλήσεων και εξυπηρέτησης, ενισχύοντας την παρουσία τους στις τοπικές κοινωνίες και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο.
Με περισσότερα σημεία εξυπηρέτησης, μεγαλύτερη ευελιξία και ακόμη καλύτερη πρόσβαση στις καθημερινές αγορές, η υπηρεσία γίνεται πιο άμεση για ολοένα και περισσότερους καταναλωτές.
Η συνεργασία της ΑΒ Βασιλόπουλος με τη Wolt αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία και το φυσικό δίκτυο καταστημάτων μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, δημιουργώντας μια εμπειρία online αγορών που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας.
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