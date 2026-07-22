Που βρίσκεται ο Ελληνικός δρόμος που... αιωρείται στο νερό
ΕΛΛΑΔΑ

Που βρίσκεται ο Ελληνικός δρόμος που... αιωρείται στο νερό

Υπάρχουν ορισμένοι δρόμοι στην Ελλάδα που δεν εξυπηρετούν απλώς τις μετακινήσεις, αλλά αποτελούν από μόνοι τους έναν προορισμό.

Που βρίσκεται ο Ελληνικός δρόμος που... αιωρείται στο νερό
UPD:

Μία από τις πιο ξεχωριστές διαδρομές της χώρας βρίσκεται στην Ήπειρο και δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι το αυτοκίνητο κινείται κυριολεκτικά πάνω στην επιφάνεια του νερού, χαρίζοντας μια εμπειρία που δύσκολα συναντά κανείς αλλού στην Ευρώπη.

Πρόκειται για τον δρόμο που οδηγεί στην Κορωνησία της Άρτας, έναν στενό ασφαλτοστρωμένο άξονα μήκους περίπου 6,5 χιλιομέτρων, ο οποίος διασχίζει τον Αμβρακικό Κόλπο χωρίζοντας τις λιμνοθάλασσες Λογαρού και Τσουκαλιό. Από την πρώτη κιόλας στιγμή ο οδηγός έχει την αίσθηση ότι η στενή λωρίδα ασφάλτου «επιπλέει» ανάμεσα στα νερά, καθώς η στάθμη της θάλασσας βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το οδόστρωμα.



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