Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Θύμα απάτης 79χρονη στη Θεσσαλονίκη: Της άρπαξαν 23 χρυσές λίρες και κοσμήματα προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
Θύμα απάτης 79χρονη στη Θεσσαλονίκη: Της άρπαξαν 23 χρυσές λίρες και κοσμήματα προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
Η γυναίκα κατήγγειλε ότι συνολικά της έκλεψαν 23 χρυσές λίρες Αγγλίας, δύο χρυσά ρολόγια, κρεμαστά κοσμήματα, δαχτυλίδια και άλλα χρυσαφικά αξίας
Θύμα απάτης έπεσε μια 79χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, από επιτήδειους που προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και διέφυγαν με λίρες και κοσμήματα αξίας χιλιάδων ευρώ.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ηλικιωμένη στους αστυνομικούς το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, περίπου στις 13:30 το μεσημέρι ένας άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ.
Με διάφορες προφάσεις κατάφερε να την πείσει να βάλει σε πλαστική σακούλα τις χρυσές λύρες και τα κοσμήματα που είχε στο διαμέρισμά της στη Σταυρούπολη και να τα αφήσει στην εξώπορτα του σπιτιού της, στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας. Αμέσως μετά, η σακούλα με το περιεχόμενό της είχε κάνει «φτερά».
Η 79χρονη κατήγγειλε ότι συνολικά της έκλεψαν 23 χρυσές λίρες Αγγλίας, δύο χρυσά ρολόγια, κρεμαστά κοσμήματα, δαχτυλίδια και άλλα χρυσαφικά αξίας.
Η υπόθεση διερευνάται από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ηλικιωμένη στους αστυνομικούς το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, περίπου στις 13:30 το μεσημέρι ένας άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ.
Με διάφορες προφάσεις κατάφερε να την πείσει να βάλει σε πλαστική σακούλα τις χρυσές λύρες και τα κοσμήματα που είχε στο διαμέρισμά της στη Σταυρούπολη και να τα αφήσει στην εξώπορτα του σπιτιού της, στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας. Αμέσως μετά, η σακούλα με το περιεχόμενό της είχε κάνει «φτερά».
Η 79χρονη κατήγγειλε ότι συνολικά της έκλεψαν 23 χρυσές λίρες Αγγλίας, δύο χρυσά ρολόγια, κρεμαστά κοσμήματα, δαχτυλίδια και άλλα χρυσαφικά αξίας.
Η υπόθεση διερευνάται από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά.
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