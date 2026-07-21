Μπορώ να σπουδάσω με 3.000 ευρώ το χρόνο; Φοιτητικές εστίες και χαμηλό κόστος διαβίωσης στο σχέδιο του Ιονίου Πανεπιστημίου για την Κεφαλονιά

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου οριστικοποιήθηκαν κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα μεταξύ της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη και του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Ανδρέα Φλώρου

το κόστος φοίτησης για τους φοιτητές της νησιωτικής Ελλάδας ανακοίνωσε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με το η κατασκευή 150 νέων φοιτητικών κατοικιών στην Κεφαλονιά μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με στόχο το συνολικό ετήσιο κόστος σπουδών –στέγαση και διατροφή– να περιοριστεί περίπου στις 3.000 ευρώ.



Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο εκτιμά ότι, σε συνδυασμό με τη δωρεάν σίτιση, που ήδη παρέχεται στο σύνολο των δικαιούχων φοιτητών, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε οι οικογένειες να αντιμετωπίζουν σημαντικά χαμηλότερο οικονομικό βάρος για τις σπουδές των παιδιών τους.



Ξεκινά από την Κεφαλονιά η δημιουργία νέων φοιτητικών κατοικιών Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το αμέσως επόμενο διάστημα θα δημοσιευθεί ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει τη μελέτη, την κατασκευή και τη διαχείριση των νέων φοιτητικών κατοικιών σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι.



Το έργο προβλέπει την κατασκευή 150 σύγχρονων δωματίων-κατοικιών, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φιλοξενίας. Ανώτατο μηνιαίο κόστος μίσθωσης 300 ευρώ. Διαχείριση του συγκροτήματος από τον ανάδοχο για περίοδο 30 ετών και έναρξη λειτουργίας των κατοικιών το αργότερο τρία χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης.



Η επιλογή της Κεφαλονιάς ως πρώτου σταθμού του σχεδιασμού δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, στο νησί καταγράφεται ιδιαίτερα περιορισμένη προσφορά διαθέσιμων κατοικιών για φοιτητές, γεγονός που τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει σημαντικά το κόστος διαβίωσης.



Στόχος οι σπουδές με περίπου 3.000 ευρώ ετησίως Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο επισημαίνει, ότι ήδη καλύπτεται το 100% των αιτήσεων για δωρεάν σίτιση όσων πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια, ενώ υπάρχει δυνατότητα διεύρυνσης των δικαιούχων.







Το Ίδρυμα θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα νέο μοντέλο φοιτητικής μέριμνας, ιδιαίτερα σημαντικό για τα περιφερειακά και νησιωτικά πανεπιστήμια, όπου το υψηλό κόστος ενοικίασης αποτελεί συχνά ανασταλτικό παράγοντα για την επιλογή σπουδών.



Συνάντηση Ζαχαράκη - Φλώρου στην Κέρκυρα Οι λεπτομέρειες του σχεδίου οριστικοποιήθηκαν κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα μεταξύ της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη και του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Ανδρέα Φλώρου.



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Ζαχαράκη: «Η φοιτητική μέριμνα αποτελεί βασική προτεραιότητα» Η υπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τη φοιτητική μέριμνα βασικό άξονα της κυβερνητικής πολιτικής, υπογραμμίζοντας ότι η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να συνοδεύεται από πραγματικές δυνατότητες ολοκλήρωσης των σπουδών.

Όπως ανέφερε, η συνεργασία του Υπουργείου με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δείχνει ότι μέσα από κοινό σχεδιασμό μπορούν να αντιμετωπιστούν διαχρονικά προβλήματα, όπως η έλλειψη προσιτής φοιτητικής στέγης στις νησιωτικές περιοχές.



Η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ακόμη ότι η δημιουργία 150 νέων κατοικιών με ανώτατο κόστος 300 ευρώ μηνιαίως, σε συνδυασμό με τη δωρεάν σίτιση, διαμορφώνει ένα νέο πρότυπο φοιτητικής μέριμνας για τη νησιωτική Ελλάδα, επιτρέποντας το συνολικό κόστος σπουδών να περιοριστεί περίπου στις 3.000 ευρώ ετησίως.



Μια νέα πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να μειώσει αισθητάτης νησιωτικής Ελλάδας ανακοίνωσε το, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού . Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεταιμέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με στόχο το συνολικό ετήσιο κόστος σπουδών –στέγαση και διατροφή– να περιοριστεί περίπου στις 3.000 ευρώ.Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο εκτιμά ότι, σε συνδυασμό με τη δωρεάν σίτιση, που ήδη παρέχεται στο σύνολο των δικαιούχων φοιτητών, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε οι οικογένειες να αντιμετωπίζουν σημαντικά χαμηλότερο οικονομικό βάρος για τις σπουδές των παιδιών τους.Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το αμέσως επόμενο διάστημα θα δημοσιευθεί ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει τη μελέτη, την κατασκευή και τη διαχείριση των νέων φοιτητικών κατοικιών σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι.Το έργο προβλέπει την κατασκευή 150 σύγχρονων δωματίων-κατοικιών, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φιλοξενίας. Ανώτατο μηνιαίο κόστος μίσθωσης 300 ευρώ. Διαχείριση του συγκροτήματος από τον ανάδοχο για περίοδο 30 ετών και έναρξη λειτουργίας των κατοικιών το αργότερο τρία χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης.ως πρώτου σταθμού του σχεδιασμού δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, στο νησί καταγράφεται ιδιαίτερα περιορισμένη προσφορά διαθέσιμων κατοικιών για φοιτητές, γεγονός που τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει σημαντικά το κόστος διαβίωσης.Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο επισημαίνει, ότιόσων πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια, ενώ υπάρχει δυνατότητα διεύρυνσης των δικαιούχων.Με δεδομένο ότι η μηνιαία δαπάνη για τη στέγαση δεν θα υπερβαίνει τα 300 ευρώ, σε δεκάμηνη βάση το συνολικό κόστος διαβίωσης διαμορφώνεται περίπου στις 3.000 ευρώ ετησίως, χωρίς να υπολογίζεται επιπλέον επιβάρυνση για τη σίτιση των δικαιούχων.Το Ίδρυμα θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα νέο μοντέλο φοιτητικής μέριμνας, ιδιαίτερα σημαντικό για τα περιφερειακά και νησιωτικά πανεπιστήμια, όπου το υψηλό κόστος ενοικίασης αποτελεί συχνά ανασταλτικό παράγοντα για την επιλογή σπουδών.Οι λεπτομέρειες του σχεδίου οριστικοποιήθηκανΣτη σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος, Καθηγητής Παναγιώτης Βλάμος, καθώς και ο αντιπρύτανης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Νησιωτικότητας, Καθηγητής Ανδρέας Γεωργοτάς.Η υπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τη φοιτητική μέριμνα βασικό άξονα της κυβερνητικής πολιτικής, υπογραμμίζοντας ότι η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να συνοδεύεται από πραγματικές δυνατότητες ολοκλήρωσης των σπουδών.Όπως ανέφερε, η συνεργασία του Υπουργείου με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δείχνει ότι μέσα από κοινό σχεδιασμό μπορούν να αντιμετωπιστούν διαχρονικά προβλήματα, όπως η έλλειψη προσιτής φοιτητικής στέγης στις νησιωτικές περιοχές.Η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ακόμη ότι η δημιουργία 150 νέων κατοικιών με ανώτατο κόστος 300 ευρώ μηνιαίως, σε συνδυασμό με τη δωρεάν σίτιση, διαμορφώνει ένα νέο πρότυπο φοιτητικής μέριμνας για τη νησιωτική Ελλάδα, επιτρέποντας το συνολικό κόστος σπουδών να περιοριστεί περίπου στις 3.000 ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επένδυση στη φοιτητική στέγη αποτελεί επένδυση στην ισότητα των ευκαιριών, στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, επισημαίνοντας ότι ο σχεδιασμός δεν θα περιοριστεί στην Κεφαλονιά.



Ανδρέας Φλώρος: «Το κόστος σπουδών επηρεάζει τις επιλογές των υποψηφίων» Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος, επισήμανε ότι ιδιαίτερα για τα πανεπιστήμια της νησιωτικής περιφέρειας το κόστος διαβίωσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τις επιλογές των υποψηφίων και των οικογενειών τους.



Όπως ανέφερε, το Ίδρυμα σχεδίασε, με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, μια παρέμβαση που αντιμετωπίζει το πρόβλημα της περιορισμένης προσφοράς φοιτητικής στέγης, αξιοποιώντας παράλληλα την πανεπιστημιακή περιουσία.



Σύμφωνα με τον ίδιο, το νέο μοντέλο θα προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στέγασης με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος, το οποίο μειώνεται ακόμη περισσότερο μέσω της δωρεάν σίτισης, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και στη διευκόλυνση της πρόσβασης στις σπουδές.



Το μοντέλο επεκτείνεται και στα υπόλοιπα νησιά Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοίνωσε ότι ο σχεδιασμός που εφαρμόζεται στην Κεφαλονιά αποτελεί την αρχή ενός ευρύτερου προγράμματος ανάπτυξης φοιτητικών υποδομών.



Μετά την Κεφαλονιά, αντίστοιχες παρεμβάσεις προγραμματίζονται στις υπόλοιπες ακαδημαϊκές έδρες του Ιδρύματος, δηλαδή στη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα και την Κέρκυρα, με στόχο τη σταδιακή ενίσχυση της φοιτητικής στέγης σε όλα τα νησιά όπου δραστηριοποιείται το Πανεπιστήμιο.



Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης των υποδομών φοιτητικής μέριμνας στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, καθώς το υψηλό κόστος ενοικίασης κατοικιών, ιδιαίτερα στις τουριστικές και νησιωτικές περιοχές, έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή τόπου σπουδών και τη δυνατότητα των οικογενειών να υποστηρίξουν οικονομικά τη φοίτηση των παιδιών τους.









