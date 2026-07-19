Διάσωση 60 παράνομων μεταναστών νότια της Ιεράπετρας από σκάφος του Λιμενικού
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμενικό Σώμα FRONTEX Παράνομοι μετανάστες

Διάσωση 60 παράνομων μεταναστών νότια της Ιεράπετρας από σκάφος του Λιμενικού

Μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας

Διάσωση 60 παράνομων μεταναστών νότια της Ιεράπετρας από σκάφος του Λιμενικού
1 ΣΧΟΛΙΟ
Συνολικά 60 παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν το πρωί της Κυριακής (19/7) στη θαλάσσια περιοχή 46 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

Οργανώθηκε επιχείρηση διάσωσης από σκάφος του Λιμενικού με τη συνδρομή εναέριου μέσου της Frontex. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). 

Οι 60 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην περιοχή επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Διπλή διάκριση για τη BSB και τον Όμιλο B&F στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»

Διπλή διάκριση για τη BSB και τον Όμιλο B&F στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»

Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης