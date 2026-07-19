Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Διάσωση 60 παράνομων μεταναστών νότια της Ιεράπετρας από σκάφος του Λιμενικού
Διάσωση 60 παράνομων μεταναστών νότια της Ιεράπετρας από σκάφος του Λιμενικού
Μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας
Συνολικά 60 παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν το πρωί της Κυριακής (19/7) στη θαλάσσια περιοχή 46 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.
Οργανώθηκε επιχείρηση διάσωσης από σκάφος του Λιμενικού με τη συνδρομή εναέριου μέσου της Frontex. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Οι 60 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην περιοχή επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες.
Οργανώθηκε επιχείρηση διάσωσης από σκάφος του Λιμενικού με τη συνδρομή εναέριου μέσου της Frontex. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Οι 60 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην περιοχή επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα