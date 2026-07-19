Τετραήμερος καύσωνας από σήμερα: Έως και 43°C ο υδράργυρος, πότε θα δροσίσει

Η θερμή εισβολή θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη, με κορύφωση τη Δευτέρα και την Τρίτη – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο» και πότε αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας





Οι περιοχές που θα «ψηθούν» Κατά την κορύφωση του κύματος ζέστης, τη Δευτέρα και την Τρίτη, οι θερμοκρασίες αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής:



Θεσσαλία: 42 έως 43°C σε Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στις πεδινές περιοχές.

Κεντρική και Ανατολική Στερεά Ελλάδα: Έως 43°C, κυρίως σε Φθιώτιδα και Βοιωτία.



Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος: 41 με 42°C σε Αρκαδία, Λακωνία και τον Αργολικό κάμπο.



Τι θα γίνει στην Αττική Στην Αττική, η



Κλείσιμο Πότε θα έρθει η ανάσα δροσιάς Από την Πέμπτη αναμένεται αλλαγή του σκηνικού, καθώς η ενίσχυση των βορείων ανέμων θα οδηγήσει σε αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα πέσει κατά 8 έως 10 βαθμούς σε πολλές περιοχές, σηματοδοτώντας το τέλος του τετραήμερου κύματος καύσωνα.



Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για σήμερα Κυριακή

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θαφτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 καιπρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37, στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής καιανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

πρώτη ισχυρή θερμή εισβολή του καλοκαιριού κάνει αισθητή την παρουσία της από σήμερα, ανεβάζοντας σημαντικά τη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα. Το κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις ημέρες, έως και την Τετάρτη, με τις πιο δύσκολες ημέρες να είναι η Δευτέρα και η Τρίτη, όταν σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, ενώ η αποκλιμάκωση του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη, όταν η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, ακόμη και κατά 8 με 10 βαθμούς Κελσίου.Κατά την κορύφωση του κύματος ζέστης, τη Δευτέρα και την Τρίτη, οι θερμοκρασίες αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής:Κεντρική Μακεδονία: Έως 40°C, κυρίως στις πεδινές περιοχές των Σερρών, του Κιλκίς και στα δυτικά της Θεσσαλονίκης.Θεσσαλία: 42 έως 43°C σε Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στις πεδινές περιοχές.Κεντρική και Ανατολική Στερεά Ελλάδα: Έως 43°C, κυρίως σε Φθιώτιδα και Βοιωτία.Δυτική Στερεά: Θερμοκρασίες έως 42°C, κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία και την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου.Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος: 41 με 42°C σε Αρκαδία, Λακωνία και τον Αργολικό κάμπο.Στην Αττική, η ζέστη θα είναι έντονη, χωρίς όμως να φτάσει στα επίπεδα άλλων ηπειρωτικών περιοχών. Σήμερα και τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Τρίτη και την Τετάρτη αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 39 με 40 βαθμούς.Από την Πέμπτη αναμένεται αλλαγή του σκηνικού, καθώς η ενίσχυση των βορείων ανέμων θα οδηγήσει σε αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα πέσει κατά 8 έως 10 βαθμούς σε πολλές περιοχές, σηματοδοτώντας το τέλος του τετραήμερου κύματος καύσωνα.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θαφτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 καιπρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37, στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής καιανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ πρόσκαιρα το απόγευμα νότιοινοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία39 με 40 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούντοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 πρόσκαιρα το απόγευμα στο Ιόνιο δυτικοί 4μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και στα ηπειρωτικά 38 με 39 βαθμούςΚελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 και τοπικά στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι σταγ ύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.



Πρόγνωση για τη Δευτέρα 20/07 Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα βορειοανατολικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.



Πρόγνωση για τη Τρίτη 21/07 Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μέχρι τις βραδινές ώρες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.



Πρόγνωση για τη Τετάρτη 22/07 Στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως σταβόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.