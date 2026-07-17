AKTOR: Το σχέδιο Εξάρχου για την επόμενη πενταετία

Πάνω από 700 εκατ. ευρώ θα φτάσει η αύξηση κεφαλαίου - Στόχος ένα μεγαλύτερο free float, διεθνής ανάπτυξη και ένας όμιλος με ισχυρή βάση στην ενέργεια, τις παραχωρήσεις και τις δραστηριότητες που παράγουν σταθερές ταμειακές ροές