AKTOR: Το σχέδιο Εξάρχου για την επόμενη πενταετία
AKTOR: Το σχέδιο Εξάρχου για την επόμενη πενταετία
Πάνω από 700 εκατ. ευρώ θα φτάσει η αύξηση κεφαλαίου - Στόχος ένα μεγαλύτερο free float, διεθνής ανάπτυξη και ένας όμιλος με ισχυρή βάση στην ενέργεια, τις παραχωρήσεις και τις δραστηριότητες που παράγουν σταθερές ταμειακές ροές
Η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η διεθνής ομολογιακή έκδοση, ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ, σηματοδοτούν την αφετηρία του επόμενου αναπτυξιακού κύκλου της AKTOR, εξασφαλίζοντας τα κεφάλαια για την υλοποίηση επενδύσεων συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ.
Έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη φάση του μετασχηματισμού της εταιρείας, η διοίκηση περνά πλέον στη δεύτερη, με οδηγό ένα νέο πενταετές business plan.
Το στίγμα της επόμενης ημέρας έδωσε χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, κατά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων και την ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους του Τύπου που ακολούθησε.
Η διοίκηση του ομίλου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να υπερβεί τον αρχικό στόχο των 650 εκατ. ευρώ, εφόσον οι συνθήκες του βιβλίου προσφορών και η ζήτηση από τους επενδυτές το επιτρέψουν. Το βιβλίο αναμένεται να ανοίξει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί στις 22 Ιουλίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διεθνής ομολογιακή έκδοση. Η αισιοδοξία της διοίκησης εδράζεται στο έντονο ενδιαφέρον που καταγράφηκε κατά τις επαφές με ξένους θεσμικούς επενδυτές στο πλαίσιο του διεθνούς roadshow.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η τελική άντληση κεφαλαίων να ξεπεράσει τα 700 εκατ. ευρώ, χωρίς ωστόσο η σχετική απόφαση να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί κάτι που αναμένεται να γίνει τις επόμενες μέρες. Η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών και θα εξαρτηθεί τόσο από τη συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων όσο και από τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από νέους θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.
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Έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη φάση του μετασχηματισμού της εταιρείας, η διοίκηση περνά πλέον στη δεύτερη, με οδηγό ένα νέο πενταετές business plan.
Το στίγμα της επόμενης ημέρας έδωσε χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, κατά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων και την ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους του Τύπου που ακολούθησε.
Η διοίκηση του ομίλου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να υπερβεί τον αρχικό στόχο των 650 εκατ. ευρώ, εφόσον οι συνθήκες του βιβλίου προσφορών και η ζήτηση από τους επενδυτές το επιτρέψουν. Το βιβλίο αναμένεται να ανοίξει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί στις 22 Ιουλίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διεθνής ομολογιακή έκδοση. Η αισιοδοξία της διοίκησης εδράζεται στο έντονο ενδιαφέρον που καταγράφηκε κατά τις επαφές με ξένους θεσμικούς επενδυτές στο πλαίσιο του διεθνούς roadshow.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η τελική άντληση κεφαλαίων να ξεπεράσει τα 700 εκατ. ευρώ, χωρίς ωστόσο η σχετική απόφαση να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί κάτι που αναμένεται να γίνει τις επόμενες μέρες. Η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών και θα εξαρτηθεί τόσο από τη συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων όσο και από τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από νέους θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.
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