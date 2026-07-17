Πύργος: Συνελήφθη 35χρονος μετά από καταγγελία γυναίκας για stalking και παρενόχληση
ΕΛΛΑΔΑ
Πύργος Σύλληψη stalking Παρενόχληση

Πύργος: Συνελήφθη 35χρονος μετά από καταγγελία γυναίκας για stalking και παρενόχληση

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας η συμπεριφορά του 35χρονου ήταν αφόρητη, ενώ η ίδια ένιωθε και απειλή

Πύργος: Συνελήφθη 35χρονος μετά από καταγγελία γυναίκας για stalking και παρενόχληση
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Στα χέρια των αστυνομικών αρχών του Πύργου βρίσκεται ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου υποβλήθηκε μήνυση από μια γυναίκα για stalking και παρενόχληση.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα patrisnews.com  η σύλληψη του 35χρονου, πραγματοποιήθηκε χθες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αστυνομικούς του Α.Τ. Πύργου, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή λόγω επίμονης παρακολούθησης και για συκοφαντική δυσφήμιση, πράξεις που διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος.

Η καταγγελία της γυναίκας που οδήγησε στη σύλληψη

Όπως ανέφερε το θύμα στις αρχές, τα καταγγελλόμενα περιστατικά λάμβαναν χώρα εδώ και αρκετούς μήνες, τόσο στην εταιρεία όπου εργάζονταν μαζί, όσο και εκτός του χώρου εργασίας, άλλοτε πιο έντονα και άλλοτε σε μικρότερο βαθμό.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, η συμπεριφορά του συλληφθέντα ήταν αφόρητη, ενώ η ίδια ένιωθε και απειλή, με δεδομένο ότι είναι παντρεμένη και έχει παιδιά. Παράλληλα, η μήνυση αφορά και συκοφαντική δυσφήμιση, με τη γυναίκα να καταγγέλλει ότι ο 35χρονος διέδιδε ψευδή γεγονότα που έβλαπταν την υπόληψή της, ενώπιον του συζύγου της, αλλά και στη δουλειά.

Επίσης, στην καταγγελία αναφέρει ότι είχε βρει σπασμένο το όχημά της, «δείχνοντας» ως υπαίτιο τον συνάδελφό της, ισχυριζόμενη ότι τον είδε να απομακρύνεται από το σημείο. Ωστόσο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, το συγκεκριμένο περιστατικό, δεν έχει συμπεριληφθεί ως ποινικό αδίκημα στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.
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