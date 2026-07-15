Από εργασίες η πυρκαγιά στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, συνελήφθη ένας άνδρας
Από εργασίες η πυρκαγιά στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, συνελήφθη ένας άνδρας
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών για την κατασκευή περίφραξη
Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που ξέσπασε το χθες μεσημέρι στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Η σύλληψη έγινε από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης.
Σύμφωνα με την έρευνα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 12:39 κατά τη διάρκεια εργασιών για την κατασκευή περίφραξης. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι διαπίστωσαν ότι από τα χτυπήματα μεταλλικού σφυριού πάνω σε σιδηροπάσσαλο δημιουργήθηκαν σπινθήρες, οι οποίοι άναψαν τα ξερά χόρτα μέσα σε οικόπεδο.
Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα σε γειτονικές εκτάσεις με υπολείμματα καλλιεργειών σιτηρών, ενώ προκάλεσε ζημιές και σε αγροτική έκταση με ελαιόδεντρα.
Υπενθυμίζεται ότι για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 10 πυροσβεστικά οχήματα και δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς ενεργοποιήθηκε και το 112, προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής και να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
Ο φερόμενος ως υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.
Όπως επισημαίνει το Πυροσβεστικό Σώμα, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 14 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί 563 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 745.272,57 ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυρασφάλειας.
Το ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 183 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 168 αφορούσαν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 15 υποθέσεις εμπρησμού από πρόθεση.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και ότι οι ευθύνες αποδίδονται άμεσα όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.
Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η μεγάλη πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες ή να προκαλέσουν ανάφλεξη, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο.
Σύμφωνα με την έρευνα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 12:39 κατά τη διάρκεια εργασιών για την κατασκευή περίφραξης. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι διαπίστωσαν ότι από τα χτυπήματα μεταλλικού σφυριού πάνω σε σιδηροπάσσαλο δημιουργήθηκαν σπινθήρες, οι οποίοι άναψαν τα ξερά χόρτα μέσα σε οικόπεδο.
Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα σε γειτονικές εκτάσεις με υπολείμματα καλλιεργειών σιτηρών, ενώ προκάλεσε ζημιές και σε αγροτική έκταση με ελαιόδεντρα.
Υπενθυμίζεται ότι για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 10 πυροσβεστικά οχήματα και δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς ενεργοποιήθηκε και το 112, προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής και να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
Ο φερόμενος ως υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.
Όπως επισημαίνει το Πυροσβεστικό Σώμα, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 14 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί 563 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 745.272,57 ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυρασφάλειας.
Το ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 183 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 168 αφορούσαν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 15 υποθέσεις εμπρησμού από πρόθεση.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και ότι οι ευθύνες αποδίδονται άμεσα όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.
Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η μεγάλη πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες ή να προκαλέσουν ανάφλεξη, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα