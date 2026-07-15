Η Μύκονος μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη της κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας

Η Μύκονος ετοιμάζεται να αποκτήσει έναν ακόμη διεθνή ρόλο, αυτή τη φορά στον χώρο του αθλητικού τουρισμού και της κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας. Το διήμερο 3 και 4 Οκτωβρίου 2026 το νησί θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά το Swim GRAND PRIX Mykonos Greece, εντάσσοντας την Ελλάδα στο διεθνές καλεντάρι της διοργάνωσης που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη παγκοσμίως.

Το νέο αθλητικό γεγονός διοργανώνεται από την ευΖΗΝ feelόsophy σε συνεργασία με τον Δήμο Μυκόνου, ενώ οι εγγραφές έχουν ήδη ανοίξει από τις 7 Ιουλίου, με τις πρώτες συμμετοχές να προέρχονται τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Το Swim GRAND PRIX αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες διεθνείς σειρές αγώνων κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η κοινότητά του έχει αυξηθεί κατά 710% από το 2023, ενώ αθλητές από 47 χώρες συμμετέχουν πλέον στις διοργανώσεις του, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική του θεσμού.

Η επιλογή της Μυκόνου ως πρώτου ελληνικού σταθμού δεν έγινε τυχαία. Το διεθνές προφίλ του νησιού, σε συνδυασμό με τις ιδανικές συνθήκες που προσφέρει το Αιγαίο για αγώνες open water, αποτέλεσαν βασικά κριτήρια για την ένταξη της Ελλάδας στο παγκόσμιο δίκτυο της διοργάνωσης. Σημείο εκκίνησης των αγώνων θα είναι η παραλία Ελιά, η οποία θα μετατραπεί σε επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος για την κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις βασικές διαδρομές, μήκους 2, 5 και 10 χιλιομέτρων, που απευθύνονται τόσο σε ερασιτέχνες όσο και σε έμπειρους αθλητές αντοχής. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές διαδρομές για παιδιά ηλικίας 9 έως 16 ετών, αποδεικνύοντας ότι η διοργάνωση επιδιώκει να προσελκύσει ολόκληρη την οικογένεια και να ενισχύσει τη συμμετοχή των νεότερων ηλικιών στον αθλητισμό.

Για τους Έλληνες κολυμβητές, η διοργάνωση δημιουργεί τη δυνατότητα συμμετοχής σε έναν διεθνών προδιαγραφών αγώνα χωρίς την ανάγκη ταξιδιού στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, για τους ξένους αθλητές, αποτελεί μία ακόμη αφορμή να επισκεφθούν τη Μύκονο εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου, γνωρίζοντας μια διαφορετική εικόνα του νησιού, με ηπιότερους ρυθμούς και ιδανικές καιρικές συνθήκες για αθλητικές δραστηριότητες.

Πέρα από το καθαρά αγωνιστικό σκέλος, η διοργάνωση φιλοδοξεί να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τη διεθνή απήχηση της Μυκόνου και αναδεικνύοντας το Αιγαίο ως προορισμό για διοργανώσεις υψηλού επιπέδου.

Το Swim GRAND PRIX Mykonos Greece συνοδεύεται από τη διεθνή καμπάνια «The World Swims Mykonos», με κεντρικό μήνυμα «Το Αιγαίο γίνεται ο νέος σου στίβος», καλώντας τους συμμετέχοντες να μοιραστούν την εμπειρία τους μέσα από το hashtag #SwimTheAegean, ενισχύοντας τη διεθνή προβολή τόσο της διοργάνωσης όσο και του ελληνικού νησιωτικού τοπίου.