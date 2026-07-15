Συνελήφθη 28χρονος για ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη, περίπου δύο κιλά κάνναβης βρέθηκαν στο σπίτι του
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ναρκωτικά Κάνναβη

Συνελήφθη 28χρονος για ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη, περίπου δύο κιλά κάνναβης βρέθηκαν στο σπίτι του

Κατασχέθηκαν χρήματα, ζυγαριά ακριβείας και κινητό

Συνελήφθη 28χρονος για ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη, περίπου δύο κιλά κάνναβης βρέθηκαν στο σπίτι του
Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 28χρονος συνελήφθη την Τρίτη 14 Ιουλίου, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, κατά την οποία εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Κατά τον έλεγχο, αλλά και την έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

- 12 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 1.873 γραμμαρίων,
- μία συσκευασία καπνού με μείγμα κάνναβης και καπνού, βάρους 13 γραμμαρίων,
- τέσσερις αυτοσχέδιες συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»), συνολικού βάρους 175,6 γραμμαρίων,
- 900 ευρώ σε μετρητά,
- ένα κινητό τηλέφωνο και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

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Συνελήφθη 28χρονος για ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη, περίπου δύο κιλά κάνναβης βρέθηκαν στο σπίτι του
Συνελήφθη 28χρονος για ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη, περίπου δύο κιλά κάνναβης βρέθηκαν στο σπίτι του


Σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, καθώς και για κλοπή.

Ο 28χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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