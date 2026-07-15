Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν: Επτά νεκροί στρατιωτικοί από αμερικανικά πλήγματα, «θα απαντήσουμε αποφασιστικά» λέει η Τεχεράνη
Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν: Επτά νεκροί στρατιωτικοί από αμερικανικά πλήγματα, «θα απαντήσουμε αποφασιστικά» λέει η Τεχεράνη
Στον τελευταίο γύρο των επιθέσεών τους οι ΗΠΑ στοχοθέτησαν και το λιμάνι της Μπουσέρ όπου βρίσκεται ο μοναδικός ιρανικός σταθμός πυρηνικής ενέργειας
Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το θάνατο επτά στρατιωτικών από αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες στο νοτιοανατολικό Ιράν, σε μια εκτεταμένη κλιμάκωση που θέτει σε κίνδυνο το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Ουάσινγκτον, ενώ στοχοθετήθηκε επίσης η Μπουσέρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν.
«Σήμερα το πρωί, ο αμερικανικός τρομοκρατικός στρατός εκτόξευσε 13 πυραύλους» εναντίον στρατοπέδου που βρίσκεται κοντά στην πόλη Ιρανσάχρ, σε απόσταση 1.500 χιλιομέτρων από την Τεχεράνη, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατός, διευκρινίζοντας ότι σκοτώθηκαν επτά στρατιωτικοί.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα πλήγματα ήταν σχεδιασμένα για να προκαλέσουν όσο το δυνατόν περισσότερες απώλειες, καθώς οι 13 πύραυλοι έπληξαν έναν ξενώνα, σκοπιές και εγκαταστάσεις διαμονής στη βάση. Ο στρατός πρόσθεσε πως υπάρχουν επίσης τραυματίες και υποσχέθηκε να δώσει μια «αποφασιστική απάντηση» στην επίθεση.
Το λιμάνι της Μπουσέρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπου βρίσκεται ο μοναδικός ιρανικός σταθμός πυρηνικής ενέργειας, στοχοθετήθηκε επίσης σήμερα από νέα αμερικανικά πλήγματα, τα οποία ωστόσο δεν προκάλεσαν θύματα, σύμφωνα με το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
«Ο Αμερικανός εχθρός επιτέθηκε σήμερα σε τρία σημεία στην Μπουσέρ», δήλωσε στο IRNA ο κυβερνήτης της πόλης Μοχαμάντ Μοζαφαρί.
«Σήμερα το πρωί, ο αμερικανικός τρομοκρατικός στρατός εκτόξευσε 13 πυραύλους» εναντίον στρατοπέδου που βρίσκεται κοντά στην πόλη Ιρανσάχρ, σε απόσταση 1.500 χιλιομέτρων από την Τεχεράνη, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατός, διευκρινίζοντας ότι σκοτώθηκαν επτά στρατιωτικοί.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα πλήγματα ήταν σχεδιασμένα για να προκαλέσουν όσο το δυνατόν περισσότερες απώλειες, καθώς οι 13 πύραυλοι έπληξαν έναν ξενώνα, σκοπιές και εγκαταστάσεις διαμονής στη βάση. Ο στρατός πρόσθεσε πως υπάρχουν επίσης τραυματίες και υποσχέθηκε να δώσει μια «αποφασιστική απάντηση» στην επίθεση.
🇺🇸⚔️🇮🇷CENTCOM Completes More Strikes Against Iran— dana (@dana916) July 15, 2026
TAMPA, Fla. - U.S. Central Command (CENTCOM) completed an additional round of strikes against Iran at 10 p.m. ET, July 14, hitting dozens of military targets near the Strait of Hormuz and Iranian coastal areas.
U.S. fighter… pic.twitter.com/H44dRLgRGX
Το λιμάνι της Μπουσέρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπου βρίσκεται ο μοναδικός ιρανικός σταθμός πυρηνικής ενέργειας, στοχοθετήθηκε επίσης σήμερα από νέα αμερικανικά πλήγματα, τα οποία ωστόσο δεν προκάλεσαν θύματα, σύμφωνα με το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
«Ο Αμερικανός εχθρός επιτέθηκε σήμερα σε τρία σημεία στην Μπουσέρ», δήλωσε στο IRNA ο κυβερνήτης της πόλης Μοχαμάντ Μοζαφαρί.
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