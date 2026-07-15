Συναγερμός στον Ισθμό της Κορίνθου: Σορός γυναίκας εντοπίστηκε να επιπλέει στο κανάλι
ΕΛΛΑΔΑ
Ισθμός της Κορίνθου Σορός Λιμενικό Σώμα

Συναγερμός στον Ισθμό της Κορίνθου: Σορός γυναίκας εντοπίστηκε να επιπλέει στο κανάλι

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 40-45 ετών

Συναγερμός στον Ισθμό της Κορίνθου: Σορός γυναίκας εντοπίστηκε να επιπλέει στο κανάλι
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Συναγερμός σήμανε στις αρχές για σορό γυναίκας που εντοπίστηκε να επιπλέει εντός του καναλιού στον Ισθμό της Κορίνθου, λίγο μετά τις 8 το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr άνδρες του Λιμενικού που προσέγγισαν το σημείο αντίκρισαν τη γυναίκα να επιπλέει στο νερό. Την ανέσυραν και μεταφέρθηκε στην ξηρά όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Πρόκειται για μια γυναίκα, ηλικίας 40-45 ετών, αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Προανάκριση κάνει το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ισθμίας του Λιμεναρχείου Κορίνθου, ενώ παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.
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