Έλληνας επιχειρηματίας πίσω από την απάτη - «καρουζέλ» που ζημίωσε την ΕΕ κατά 47 εκατ. ευρώ

Ένας Έλληνας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών μέσω διαδικτύου φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος που έστησε την απάτη τύπου «καρουζέλ» ζημιώνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση με 47 εκατομμύρια ευρώ
.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος δραστηριοποιούνταν σε όλη την Ελλάδα και, όπως προέκυψε από την έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., είχε στήσει με συνεργάτες του ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών σε Βουλγαρία
, Κύπρο
, Τσεχία
και Ελλάδα
, μέσω του οποίου, κατάφερναν να μην αποδίδουν τους αναλογούντες φόρους και να υπεξαιρούν τεράστια ποσά από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.
Ειδικότερα, από την έρευνα προέκυψε ότι, κατά την περίοδο 2021–2025, οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν αλυσίδα λεγόμενων «εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders) – εταιρειών που συστήνονται με σκοπό την αποφυγή των υποχρεώσεων καταβολής ΦΠΑ – για τη διανομή ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, αποφεύγοντας την καταβολή του ΦΠΑ ή εξασφαλίζοντας δόλια επιστροφή ΦΠΑ που ουδέποτε είχε καταβληθεί.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, πέρα από έγγραφα και ψηφιακά αποδεικτικά μέσα, έχουν κατασχεθεί 99.000 ευρώ σε μετρητά, τρία πολυτελή αυτοκίνητα, κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ καθώς και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης για 88 ακίνητα συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και για πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες συνέδραμε στον εντοπισμό και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο.
Τα περιουσιακά στοιχεία εντοπίστηκαν και δεσμεύθηκαν μέσω προηγμένων μεθόδων ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και στοχευμένων ερευνών, οι οποίες επέτρεψαν την υπέρβαση σύνθετων ψηφιακών εμποδίων.