Απολογείται ο 24χρονος που φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους δράστες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα
Απολογείται ο 24χρονος που φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους δράστες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα
Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τους συγκατηγορούμενούς τους
Ενώπιον των ανακριτικών αρχών θα απολογηθεί σήμερα ο 24χρονος που κατηγορείται μαζί με το επιχειρησιακό «ζευγάρι» για το χτύπημα στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια, να τραυματιστεί η ίδια, ο πατέρας της και άλλοι δύο ένοικοι.
Ο 24χρονος έφτασε πριν από λίγο στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ενώ τόσο το περασμένο Σάββατο (11/7) όσο και χτες (14/7) είχε ζητήσει και έλαβε προθεσμίες για να ετοιμάσει την απολογία του.
Το διαμέρισμα του 24χρονου στην οδό Παπαδιαμάντη το επιχειρησιακό «ζευγάρι», μια 26χρονη κι ένας 29χρονος, το χρησιμοποίησε ως ορμητήριο αλλά και καταφύγιο, πριν και μετά την τοποθέτηση του εμπρηστικού μηχανισμού στην πολυκατοικία που διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Να σημειωθεί ότι το εν λόγω διαμέρισμα βρίσκεται σε απόσταση μόλις 230 μέτρων από την πολυκατοικία που διαμένει η οικογένεια Νέστορα
Ο 24χρονος -διαμέσου του δικηγόρου του- δηλώνει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην τρομοκρατική πράξη, ότι δεν γνωρίζει την 26χρονη και τον 29χρονο που τοποθέτησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό και ότι είχε δώσει τα κλειδιά του διαμερίσματος του στην οδό Παπαδιαμάνη σε φιλικά του πρόσωπα.
«Λυπούμαστε βαθύτατα για ότι συνέβη. Η εμπλοκή του εντολέα μου στην υπόθεση εξαντλείται στην παραχώρηση ενός ακινήτου, το οποίο ανήκε στην οικογένεια του και είναι ήδη κατασχεμένο. Η πραγματικότητα είναι ότι τα κλειδιά του ακινήτου τα παραχώρησε σε φιλικά του πρόσωπα, τα οποία ακόμη δεν έχουν καταστεί κατηγορούμενοι για τη υπόθεση, χωρίς να γνωρίζει τις προθέσεις τους και όχι στους συγκατηγορουμένους τους οποίους δεν γνωρίζει και σκοπεύει να πει όλη την αλήθεια ενώπιον της Ανακρίτριας» δήλωσε μια μέρα μετά την σύλληψη του 24χρονου ο δικηγόρος του.
Υπενθυμίζεται ότι η 26χρονη και ο 29χρονος απολογήθηκαν χτες με υπόμνημα αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες, δήλωσαν ότι πρόκειται για σκευωρία των αρχών εναντίον τους και επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής. Αμφότεροι κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή.
Ο 24χρονος έφτασε πριν από λίγο στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ενώ τόσο το περασμένο Σάββατο (11/7) όσο και χτες (14/7) είχε ζητήσει και έλαβε προθεσμίες για να ετοιμάσει την απολογία του.
Το διαμέρισμα του 24χρονου στην οδό Παπαδιαμάντη το επιχειρησιακό «ζευγάρι», μια 26χρονη κι ένας 29χρονος, το χρησιμοποίησε ως ορμητήριο αλλά και καταφύγιο, πριν και μετά την τοποθέτηση του εμπρηστικού μηχανισμού στην πολυκατοικία που διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Να σημειωθεί ότι το εν λόγω διαμέρισμα βρίσκεται σε απόσταση μόλις 230 μέτρων από την πολυκατοικία που διαμένει η οικογένεια Νέστορα
Ο 24χρονος -διαμέσου του δικηγόρου του- δηλώνει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην τρομοκρατική πράξη, ότι δεν γνωρίζει την 26χρονη και τον 29χρονο που τοποθέτησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό και ότι είχε δώσει τα κλειδιά του διαμερίσματος του στην οδό Παπαδιαμάνη σε φιλικά του πρόσωπα.
«Λυπούμαστε βαθύτατα για ότι συνέβη. Η εμπλοκή του εντολέα μου στην υπόθεση εξαντλείται στην παραχώρηση ενός ακινήτου, το οποίο ανήκε στην οικογένεια του και είναι ήδη κατασχεμένο. Η πραγματικότητα είναι ότι τα κλειδιά του ακινήτου τα παραχώρησε σε φιλικά του πρόσωπα, τα οποία ακόμη δεν έχουν καταστεί κατηγορούμενοι για τη υπόθεση, χωρίς να γνωρίζει τις προθέσεις τους και όχι στους συγκατηγορουμένους τους οποίους δεν γνωρίζει και σκοπεύει να πει όλη την αλήθεια ενώπιον της Ανακρίτριας» δήλωσε μια μέρα μετά την σύλληψη του 24χρονου ο δικηγόρος του.
Υπενθυμίζεται ότι η 26χρονη και ο 29χρονος απολογήθηκαν χτες με υπόμνημα αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες, δήλωσαν ότι πρόκειται για σκευωρία των αρχών εναντίον τους και επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής. Αμφότεροι κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα