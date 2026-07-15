Παραμένει το μυστήριο με τον θάνατο των δύο νεαρών δικηγόρων στον Πειραιά, σήμερα η νεκροψία
Παραμένει το μυστήριο με τον θάνατο των δύο νεαρών δικηγόρων στον Πειραιά, σήμερα η νεκροψία
Ο 28χρονος Ιάσονας και η 24χρονη ασκούμενη συνάδελφός του βρέθηκαν νεκροί σε αυτοκίνητο μέσα σε γκαράζ σπιτιού στην οδό Μήλου
Μυστήριο εξακολουθεί να παραμένει όσον αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το μεσημέρι της Τρίτης βρέθηκαν νεκροί σε ένα αυτοκίνητο που ήταν σε γκαράζ πολυκατοικίας στον Πειραιά ο 28χρονος Ιάσονας, που εργαζόταν ως δικηγόρος, και μια 24χρονη ασκούμενη συνάδελφός του.
Σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η νεκροψία-νεκροτομή στις σορούς των δύο νεαρών που βρέθηκαν νεκροί στο γκαράζ του σπιτιού στην οδό Μήλου.
Πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία έλεγαν πως από την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή δεν προέκυψαν ενδείξεις τραυματισμών, καθώς τόσο ο 28χρονος όσο και η 24χρονη δεν έφεραν εμφανή τραύματα ή εκδορές.
Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα στο οποίο εντοπίστηκαν φέρεται να είχε τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία, ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό. Ως εκ τούτου, εξετάζεται το ενδεχόμενο αναθυμιάσεις από τον κινητήρα να εισήλθαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να χάσουν τις αισθήσεις τους.
Όπως δήλωσαν γείτονες, ήταν οι φωνές των γονιών των δύο νέων που κατάλαβαν την τραγωδία που εκτυλίχθηκε την Τρίτη.
«Εγώ με τις φωνές τους κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά... Φώναζε η μητέρα της, φώναζε κι έλεγε το κορίτσι μου το έχασα... Τι να πει κι αυτή η γυναίκα, τραγωδία μεγάλη», δήλωσε στην ΕΡΤ μια κάτοικος της περιοχής που συγκλονίζει με την περιγραφή της.
«Κατέβηκα αργά εγώ, κατέβηκα γύρω στις δέκα και μισή με έντεκα... Είδα τον πατέρα του και τη μητέρα του... Είχαν αφήσει το αυτοκίνητο ανοιχτό και προφανώς κάτι συνέβη με τις αναθυμιάσεις», αναφέρει ένας άλλος κάτοικος της περιοχής.
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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 28χρονος Ιάσονας ήταν μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία και στον αθλητισμό. Συμμετείχε ενεργά στην ποδοσφαιρική ομάδα δικηγόρων «ΔΡΑΚΩΝ», όπου, σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνώριζαν, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός τόσο για τον χαρακτήρα του όσο και για τη συνεργατικότητά του μέσα στην ομάδα. Το ζευγάρι εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου που ανησύχησε επειδή ο γιος του δεν απαντούσε στις κλήσεις του.
Σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η νεκροψία-νεκροτομή στις σορούς των δύο νεαρών που βρέθηκαν νεκροί στο γκαράζ του σπιτιού στην οδό Μήλου.
Πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία έλεγαν πως από την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή δεν προέκυψαν ενδείξεις τραυματισμών, καθώς τόσο ο 28χρονος όσο και η 24χρονη δεν έφεραν εμφανή τραύματα ή εκδορές.
Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα στο οποίο εντοπίστηκαν φέρεται να είχε τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία, ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό. Ως εκ τούτου, εξετάζεται το ενδεχόμενο αναθυμιάσεις από τον κινητήρα να εισήλθαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να χάσουν τις αισθήσεις τους.
Όπως δήλωσαν γείτονες, ήταν οι φωνές των γονιών των δύο νέων που κατάλαβαν την τραγωδία που εκτυλίχθηκε την Τρίτη.
«Εγώ με τις φωνές τους κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά... Φώναζε η μητέρα της, φώναζε κι έλεγε το κορίτσι μου το έχασα... Τι να πει κι αυτή η γυναίκα, τραγωδία μεγάλη», δήλωσε στην ΕΡΤ μια κάτοικος της περιοχής που συγκλονίζει με την περιγραφή της.
«Κατέβηκα αργά εγώ, κατέβηκα γύρω στις δέκα και μισή με έντεκα... Είδα τον πατέρα του και τη μητέρα του... Είχαν αφήσει το αυτοκίνητο ανοιχτό και προφανώς κάτι συνέβη με τις αναθυμιάσεις», αναφέρει ένας άλλος κάτοικος της περιοχής.
Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 28χρονος Ιάσονας ήταν μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία και στον αθλητισμό. Συμμετείχε ενεργά στην ποδοσφαιρική ομάδα δικηγόρων «ΔΡΑΚΩΝ», όπου, σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνώριζαν, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός τόσο για τον χαρακτήρα του όσο και για τη συνεργατικότητά του μέσα στην ομάδα. Το ζευγάρι εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου που ανησύχησε επειδή ο γιος του δεν απαντούσε στις κλήσεις του.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να διαπιστώνει τον θάνατό τους.
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