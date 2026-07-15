Κυψέλη: Συνελήφθη 59χρονος που αυνανιζόταν έξω από παιδική χαρά

Στη σύλληψη ενός 59χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης (14/7) αστυνομικοί στην Κυψέλη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 18.40 το απόγευμα όταν ένας κάτοικος της περιοχής επικοινώνησε με την ΕΛ.ΑΣ. και κατήγγειλε ότι ένας άνδρας αυνανίζεται έξω από παιδική χαρά, μπροστά σε ανήλικα παιδιά.
Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, ακινητοποίησαν τον 59χρονο και τον συνέλαβαν για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας