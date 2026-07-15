Λαγονήσι: Άνδρας συνελήφθη μετά από καταγγελία για απόπειρα βιασμού μέσα σε κατάστημα
ΕΛΛΑΔΑ
Λαγονήσι Απόπειρα βιασμού σύλληψη

Λαγονήσι: Άνδρας συνελήφθη μετά από καταγγελία για απόπειρα βιασμού μέσα σε κατάστημα

Εργαζόμενος της επιχείρησης επενέβη άμεσα, ακινητοποίησε τον φερόμενο ως δράστη και ειδοποίησε την Αστυνομία

Λαγονήσι: Άνδρας συνελήφθη μετά από καταγγελία για απόπειρα βιασμού μέσα σε κατάστημα
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Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (14/7) σε κατάστημα που βρίσκεται στην αρχή της Λεωφόρου Καλυβίων, στο Λαγονήσι, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα irafina.gr ένας άνδρας πακιστανικής καταγωγής φέρεται να αποπειράθηκε να βιάσει νεαρή γυναίκα εντός του καταστήματος. Η καταγγελλόμενη επίθεση έγινε αντιληπτή από εργαζόμενο της επιχείρησης, ο οποίος επενέβη άμεσα, ακινητοποίησε τον φερόμενο ως δράστη και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του.

Την ώρα του περιστατικού στην περιοχή βρίσκονταν αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την ΕΛΑΣ.
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