Σύλληψη 50χρονου για ναρκωτικά, κατασχέθηκαν πάνω από 2,9 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

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Στη σύλληψη ενός 50χρονου άντρα που στην κατοχή του βρέθηκαν άνω των 2,9 κιλών ακατέργαστη κάνναβη προχώρησαν χθες στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.Ο 50χρονος συνελήφθη τις μεσημβρινές ώρες χθες, για παράβαση του ν. 4139/13 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών», στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών.Ειδικότερα, σε νόμιμη κατ’ οίκον έρευνα, σε περιοχή της Αττικής παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη συνδρομή του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ Κ9 «ΚΕΛΛΥ», εντοπίστηκαν:-δεκατρείς ανισοβαρείς νάιλον συσκευασίες, με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους δύο κιλών και εννιακοσίων έντεκα γραμμαρίων-ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο και-δύο ζυγαριές ακριβείας με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης.Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν όλα τα ανωτέρω ανευρεθέντα, ενώ η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών πρόκειται να αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους.