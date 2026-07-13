Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Λαμία: 20 ασθενείς με σαλμονέλα στο νοσοκομείο
Λαμία: 20 ασθενείς με σαλμονέλα στο νοσοκομείο
Ολοι οι ασθενείς είπαν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό σε διαφορετικά καταστήματα εστίασης της πόλης
Δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας παρατηρήθηκαν από την Παρασκευή (10/7) μέχρι και σήμερα στη Λαμία, καθώς πάνω από 20 άτομα πέρασαν από τα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας με τα ίδια συμπτώματα.
Μάλιστα 12 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν, οι οποίοι παραμένουν στην Παθολογική Κλινική και στη βραχεία νοσηλεία του Νοσοκομείου. Εκτός από τα κρούσματα που πήγαν στα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport υπάρχουν και αρκετά κρούσματα, τα οποία πήραν ιατρικές οδηγίες από ιδιώτες και παρέμειναν στο σπίτι.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όλοι οι ασθενείς είπαν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό σε διαφορετικά καταστήματα εστίασης της πόλης, κάτι που παραπέμπει σε μολυσμένη παρτίδα τρόφιμου (πιθανότατα κοτόπουλου) από κοινό προμηθευτή.
Πρέπει να αναφέρουμε ότι το Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και αμέσως σήμανε συναγερμό ενημερώνοντας τον ΕΟΔΥ, ενώ ο Οργανισμός με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας που θα ξεκινήσει ελέγχους σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος.
Μάλιστα 12 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν, οι οποίοι παραμένουν στην Παθολογική Κλινική και στη βραχεία νοσηλεία του Νοσοκομείου. Εκτός από τα κρούσματα που πήγαν στα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport υπάρχουν και αρκετά κρούσματα, τα οποία πήραν ιατρικές οδηγίες από ιδιώτες και παρέμειναν στο σπίτι.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όλοι οι ασθενείς είπαν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό σε διαφορετικά καταστήματα εστίασης της πόλης, κάτι που παραπέμπει σε μολυσμένη παρτίδα τρόφιμου (πιθανότατα κοτόπουλου) από κοινό προμηθευτή.
Πρέπει να αναφέρουμε ότι το Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και αμέσως σήμανε συναγερμό ενημερώνοντας τον ΕΟΔΥ, ενώ ο Οργανισμός με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας που θα ξεκινήσει ελέγχους σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος.
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