Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, είχε σταλεί μήνυμα του 112 για ετοιμότητα
Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, είχε σταλεί μήνυμα του 112 για ετοιμότητα
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα
UPD:
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής 12 Ιουλίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Χαλκιδόνος, στη Θεσσαλονίκη και τελικά οριοθετήθηκε μέσα σε μισή ώρα.
Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 18:00, προκαλώντας την άμεση και μαζική κινητοποίηση τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων δυνάμεων, καθώς η καύση απορριμμάτων σε συνδυασμό με την ξηρή βλάστηση ενέχει πάντα τον κίνδυνο γρήγορης επέκτασης.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στα ενεργά μέτωπα.
Παράλληλα, στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της πυρκαγιάς, λαμβάνοντας συνεχή εικόνα από drone που διαθέτει οπτική και θερμική κάμερα.
Λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς και συγκεκριμένα στις 18:02, ενεργοποιήθηκε το 112, με ενημερωτικό μήνυμα προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να ενημερωθούν για το συμβάν και να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.
Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) Θεσσαλονίκης μετέβη στην περιοχή, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 18:00, προκαλώντας την άμεση και μαζική κινητοποίηση τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων δυνάμεων, καθώς η καύση απορριμμάτων σε συνδυασμό με την ξηρή βλάστηση ενέχει πάντα τον κίνδυνο γρήγορης επέκτασης.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στα ενεργά μέτωπα.
Παράλληλα, στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της πυρκαγιάς, λαμβάνοντας συνεχή εικόνα από drone που διαθέτει οπτική και θερμική κάμερα.
Λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς και συγκεκριμένα στις 18:02, ενεργοποιήθηκε το 112, με ενημερωτικό μήνυμα προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να ενημερωθούν για το συμβάν και να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 12, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Άγιος_Αθανάσιος της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice
UPD:
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