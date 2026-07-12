Εύοσμος: 35χρονος έκαψε το αυτοκίνητο της γυναίκας του αδελφού του
ΕΛΛΑΔΑ
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Εύοσμος: 35χρονος έκαψε το αυτοκίνητο της γυναίκας του αδελφού του

Μαζί με συνεργό έσπασαν το τζάμι του ΙΧ, έριξαν εύφλεκτο υλικό και του έβαλαν φωτιά – Αναζητείται ο δεύτερος δράστης

Εύοσμος: 35χρονος έκαψε το αυτοκίνητο της γυναίκας του αδελφού του
Φανή Χαρίση
Μια σοκαριστική υπόθεση εμπρησμού εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού- Ευόσμου.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικές αρχές σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 35χρονου ο οποίος, μαζί με ένα ακόμα άτομο, την περασμένη Παρασκευή (10/7) στην περιοχή του Ευόμου προσέγγισαν ΙΧ όχημα που ανήκει στην γυναίκα του αδερφό του, έσπασαν το τζάμι του οχήματος και στη συνέχεια αφού έριξαν εντός αυτού εύφλεκτο υλικό του έβαλαν φωτιά.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 35χρονου θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ οι έρευνες της Ασφάλειας συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δεύτερου ατόμου που συμμετείχε στην επίθεση, καθώς και για τα ακριβή κίνητρα των δραστών.
Φανή Χαρίση

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