Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Καρτσαναίικα Πατρέων
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Πάτρα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Καρτσαναίικα Πατρέων

Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Καρτσαναίικα Πατρέων
UPD:
Οριοθετήθηκε μέσα σε περίπου 40 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 18:00, σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στα Καρτσαναίικα Πατρών.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, με 25 πυροσβέστες και 10 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο, ενώ από αέρος διατέθηκαν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Πατρέων, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Την εικόνα της πυρκαγιάς μεταδίδει στο Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδος (ΠΕΚΕ), καθώς και στο ΕΣΚΕΔΙΚ drone του Πυροσβεστικού Σώματος Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία στο σημείο θα παραμείνουν επίγειες Πυροσβεστικές δυνάμεις.
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