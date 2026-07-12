«Έκανε τη βουτιά και δεν βγήκε ποτέ, ο θάνατος μας βρίσκει στα 7 μέτρα από την παραλία»: Οι πνιγμοί σκοτώνουν 370 ανθρώπους τον χρόνο στην Ελλάδα

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Οι αριθμοί που συνοδεύουν τους πνιγμούς στις ελληνικές θάλασσες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στην Ελλάδα, είναι πραγματικά σοκαριστικοί.Η έρευνα της εκπομπής «North Report» του protothema.gr φέρνει στην επιφάνεια τα αίτια των αδόκητων χαμών που σημειώνονται κάθε καλοκαίρι στις ελληνικές θάλασσες ενώ είναι τουλάχιστον τρομακτικό ότι «οι πνιγμοί είναι η δεύτερη αιτία θανάτου απο ατύχημα» όπως είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή ο ιδιοκτήτης ναυαγοσωστικής εταιρείας, κ Νίκος Γιοβανίδης. Κάθε καλοκαίρι μάλιστα καταγράφονται περίπου 370 πνιγμοί Ελλήνων και ξένων τουριστών.Ο κ. Δημήτρης Μακρόπουλος πέρσι το καλοκαίρι έχασε τον αδερφό του Λάμπη στην παραλία Καλύβες Χαλκιδικής. Ο 38χρονος Λάμπης Μακρόπουλος ήταν ένας νέος άνθρωπος, που ασχολούνταν με διάφορες δραστηριότητες ενώ όπως είπε ο αδερφός του ήξερε κολύμπι. Εκείνη την ημέρα πήγε με έναν φίλο του για μπάνιο. Μπήκε να κάνει μια βουτιά και δυστυχώς πνίγηκε. Μάλιστα η νεκροψία- νεκροτομή έδειξε καθαρό πνιγμό κι ότι δεν υπήρξε κάποιο παθολογικό αίτιο.Οι περισσότεροι πνιγμοί σημειώνονται σε απόσταση μόλις 7 μέτρων μέσα στη θάλασσα από την ακτή όπου σκάει το κύμα. Η πλειοψηφία των θυμάτων- ποσοστό 81%- είναι άτομα άνω των 60 ετών. Αξιοσημείωτο είναι επίσης, ότι οι περισσότεροι πνιγμοί σημειώνονται σε παραλίες που δεν είναι πολυσύχναστες και δεν υπάρχει επιτήρηση των λουομένων από ναυαγοσώστη.Ένα άλλο ανησυχητικό χαρακτηριστικό είναι η αμελής επίβλεψη γονέων προς τα παιδιά. Άλλοι είναι απορροφημένοι στα κινητά τους και στα social media κι άλλοι θεωρούν ότι τα παιδιά τους ξέρουν μπάνιο.Αποτέλεσμα αυτής της ελλιπούς επιτήρησης είναι παιδιά που χάνονται στις παραλίες και απομακρύνονται για χιλιόμετρα αναζητώντας τους γονείς τους ή παιδιά που πνίγονται. Και είναι τουλάχιστον ανατριχιαστικό, αν αναλογιστούμε ότι τα μικρά παιδιά, όπως περιγράφουν οι ναυαγοσώστες, πνίγονται σιωπηλά μη καταφέρνοντας να ζητήσουν βοήθεια.Κινδύνους κρύβουν και οι ενασχολήσεις με τα θαλάσσια σπορ, αφού πολλοί χρήστες των SUP για παράδειγμα μπορεί να παρασυρθούν σε χρόνο ρεκόρ από θαλάσσιο άνεμο, να απομακρυνθούν μίλια ολόκληρα από την ακτή με ότι αυτό συνεπάγεται.Σε όλες τις περιπτώσεις, η επέμβαση των ναυαγοσωστών είναι καίριας σημασίας για τη ζωή των ανθρώπων που θα βρεθούν σε κατάσταση πνιγμού ή ατυχήματος εντός της θάλασσας.Οι βάρδιες των ναυαγοσωστών πάνω στους πύργους που στήνονται κάθε καλοκαίρι στις πολυσύχναστες παραλίες ή μέσα στα σκάφη είναι μείζονος σημασίας για την ασφάλεια των λουομένων, αν και υπάρχουν φορές που κινδυνεύουν και οι ίδιοι αφού οι συνθήκες στη θάλασσα είναι ακραίες και για αυτούς.Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που ανέφερε ο ναυαγοσώστης κ. Άδωνις Κιουρτζίδης όταν σε ημέρα που η παραλία στην Κατερίνη είχε «κόκκινη» σημαία λόγω υψηλού κυματισμού, μια γυναίκα αγνόησε την απαγόρευση και βούτηξε στη θάλασσα. Τότε κάποιο άλλο άτομο που καθόταν σε beach bar και έπινε μπύρες βούτηξε για να σώσει τη γυναίκα από τα τεράστια κύματα. Αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης, ήταν τρεις ναυαγοσώστες να παλεύουν επι ώρες με τα κύματα μη μπορώντας να βγάλουν στην ακτή τα δυο άτομα και κυρίως να κινδυνεύει και η δική τους ζωή.