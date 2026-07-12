Έφτασαν στη Ρόδο οι Κύπριοι μοτοσικλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Τάσος Ισαάκ Σολωμός Σολωμού Κύπρος

Έφτασαν στη Ρόδο οι Κύπριοι μοτοσικλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», δείτε φωτογραφίες

Πραγματοποιούν μεγάλη περιοδεία στην Ελλάδα για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τη θυσία των δύο ηρώων - Όλες οι εκδηλώσεις τιμής που θα λάβουν χώρα στο νησί

Έφτασαν στη Ρόδο οι Κύπριοι μοτοσικλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», δείτε φωτογραφίες
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Στο λιμάνι της Ρόδου έφτασαν σήμερα (12/07) το απόγευμα με το πλοίο της γραμμής οι Κύπριοι μοτοσικλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιούν στην Ελλάδα για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από τα γεγονότα της Κύπρου και 30 χρόνων από τη θυσία των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού.

Τους 34 μοτοσικλετιστές υποδέχθηκαν στο λιμάνι μέλη του Συλλόγου Κυπρίων Ρόδου, με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιώργο Συμεωνίδη όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος στις απογευματινές εκδηλώσεις μνήμης, που περιλαμβάνουν τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στον Βωμό της Πατρίδας, καθώς και εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου με ομιλίες, τιμητικές βραβεύσεις και μουσικό αφιέρωμα στους δύο ήρωες.

Δείτε φωτογραφίες: 
Έφτασαν στη Ρόδο οι Κύπριοι μοτοσικλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», δείτε φωτογραφίες
Έφτασαν στη Ρόδο οι Κύπριοι μοτοσικλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», δείτε φωτογραφίες
Έφτασαν στη Ρόδο οι Κύπριοι μοτοσικλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», δείτε φωτογραφίες
Έφτασαν στη Ρόδο οι Κύπριοι μοτοσικλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», δείτε φωτογραφίες
Έφτασαν στη Ρόδο οι Κύπριοι μοτοσικλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», δείτε φωτογραφίες
Έφτασαν στη Ρόδο οι Κύπριοι μοτοσικλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», δείτε φωτογραφίες
Έφτασαν στη Ρόδο οι Κύπριοι μοτοσικλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», δείτε φωτογραφίες
Έφτασαν στη Ρόδο οι Κύπριοι μοτοσικλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», δείτε φωτογραφίες

Πηγή φωτογραφιών: rodiaki.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

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