Συνελήφθη 19χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στο Νέο Ψυχικό, κατασχέθηκαν κάνναβη, κοκαΐνη και μαχαίρι 31 εκατοστών
Συνελήφθη 19χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στο Νέο Ψυχικό, κατασχέθηκαν κάνναβη, κοκαΐνη και μαχαίρι 31 εκατοστών
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στο Νέο Ψυχικό έκριναν ύποπτες τις κινήσεις του νεαρού και προχώρησαν σε έλεγχο
Στη σύλληψη ενός 19χρονου ημεδαπού, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τα ξημερώματα του Σαββάτου (11/7) στην περιοχή του Νέου Ψυχικού.
Σημαντική ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, καθώς και ένα κουζινομάχαιρο μήκους 31 εκατοστών, εντόπισαν και κατέσχεσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής κατά τη διάρκεια ελέγχου σε 19χρονο στο Νέο Ψυχικό.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Ιουλίου 2026 έκριναν ύποπτη την κίνηση του νεαρού και προχώρησαν σε έλεγχο.
Κατά την έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
* 68 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
* 19 γραμμάρια κοκαΐνης,
* ένα κουζινομάχαιρο μήκους 31 εκατοστών,
* 24 φαρμακευτικά δισκία και
* το χρηματικό ποσό των 365 ευρώ.
Ο 19χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.
Την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης – Ψυχικού της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Σημαντική ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, καθώς και ένα κουζινομάχαιρο μήκους 31 εκατοστών, εντόπισαν και κατέσχεσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής κατά τη διάρκεια ελέγχου σε 19χρονο στο Νέο Ψυχικό.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Ιουλίου 2026 έκριναν ύποπτη την κίνηση του νεαρού και προχώρησαν σε έλεγχο.
Κατά την έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
* 68 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
* 19 γραμμάρια κοκαΐνης,
* ένα κουζινομάχαιρο μήκους 31 εκατοστών,
* 24 φαρμακευτικά δισκία και
* το χρηματικό ποσό των 365 ευρώ.
Ο 19χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.
Την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης – Ψυχικού της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα