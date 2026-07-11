Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Ασπρόπυργο, μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στον Ασπρόπυργο Αττικής, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα η φωτιά να οριοθετηθεί περίπου 40 λεπτά μετά την έναρξή της.Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:45 και κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες έσπευσαν στην περιοχή προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή του.Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 35 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, από αέρος επιχειρούσαν δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού για την ενίσχυση της προσπάθειας των επίγειων δυνάμεων.Σημαντική ήταν και η συνδρομή υδροφόρων οχημάτων της Περιφέρειας Αττικής, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθούσε διαρκώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς, αξιοποιώντας εικόνα από drone με οπτική και θερμική κάμερα για την καλύτερη επιχειρησιακή διαχείριση της κατάστασης.Μετά την οριοθέτηση της φωτιάς, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν τον κίνδυνο επανεμφάνισης εστιών.Την ίδια ώρα, στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.