Συνελήφθη 15χρονος στα Χανιά, οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ
ΕΛΛΑΔΑ
ηλεκτρικό πατίνι Χανιά Σύλληψη

Συνελήφθη 15χρονος στα Χανιά, οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ

Συνελήφθη και η 49χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας - Στον 15χρονο επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.280 ευρώ

Συνελήφθη 15χρονος στα Χανιά, οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 15χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ, προχώρησαν τα ξημερώματα στα Χανιά αστυνομικοί της Τροχαίας.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου, όπως αναφέρει το Cretalive διαπιστώθηκε η μέθη του ανηλίκου, με αποτέλεσμα να συλληφθεί τόσο ο ίδιος όσο και η 49χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας.

Παράλληλα, στον 15χρονο επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.280 ευρώ, που αφορούν την οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, τη στέρηση ασφάλειας, αλλά και το γεγονός ότι οδηγούσε μέσο για το οποίο δεν είχε τη νόμιμη ηλικία (κάτω των 17 ετών).
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης