Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Συνελήφθη 15χρονος στα Χανιά, οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ
Συνελήφθη 15χρονος στα Χανιά, οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ
Συνελήφθη και η 49χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας - Στον 15χρονο επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.280 ευρώ
Στη σύλληψη ενός 15χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ, προχώρησαν τα ξημερώματα στα Χανιά αστυνομικοί της Τροχαίας.
Κατά τη διάρκεια ελέγχου, όπως αναφέρει το Cretalive διαπιστώθηκε η μέθη του ανηλίκου, με αποτέλεσμα να συλληφθεί τόσο ο ίδιος όσο και η 49χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας.
Παράλληλα, στον 15χρονο επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.280 ευρώ, που αφορούν την οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, τη στέρηση ασφάλειας, αλλά και το γεγονός ότι οδηγούσε μέσο για το οποίο δεν είχε τη νόμιμη ηλικία (κάτω των 17 ετών).
Κατά τη διάρκεια ελέγχου, όπως αναφέρει το Cretalive διαπιστώθηκε η μέθη του ανηλίκου, με αποτέλεσμα να συλληφθεί τόσο ο ίδιος όσο και η 49χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας.
Παράλληλα, στον 15χρονο επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.280 ευρώ, που αφορούν την οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, τη στέρηση ασφάλειας, αλλά και το γεγονός ότι οδηγούσε μέσο για το οποίο δεν είχε τη νόμιμη ηλικία (κάτω των 17 ετών).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα