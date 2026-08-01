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Θεσσαλονίκη: Ανήλικο παιδί εντοπίστηκε να περιπλανιέται στην οδό Λαγκαδά, συνελήφθη η μητέρα του
Θεσσαλονίκη: Ανήλικο παιδί εντοπίστηκε να περιπλανιέται στην οδό Λαγκαδά, συνελήφθη η μητέρα του
Αστυνομικοί συνέλαβαν μια 22χρονη μητέρα στις Συκιές Θεσσαλονίκης, όταν το ανήλικο παιδί της βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στη Λαγκαδά, διατρέχοντας κίνδυνο λόγω της κυκλοφορίας οχημάτων
Στη σύλληψη μητέρας ανήλικου παιδιού, το οποίο εντοπίστηκε να κινείται μόνο του στην οδό Λαγκαδά, στις Συκιές Θεσσαλονίκης προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κορδελιού - Ευόσμου.
Το παιδί διέφυγε της προσοχής της 22χρονης μητέρας του, χθες το μεσημέρι και βρέθηκε να περπατά μόνο του με κίνδυνο να τραυματιστεί από διερχόμενα αυτοκίνητα.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το παιδί διέφυγε της προσοχής της 22χρονης μητέρας του, χθες το μεσημέρι και βρέθηκε να περπατά μόνο του με κίνδυνο να τραυματιστεί από διερχόμενα αυτοκίνητα.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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