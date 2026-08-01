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Θεσσαλονίκη: Ανήλικο παιδί εντοπίστηκε να περιπλανιέται στην οδό Λαγκαδά, συνελήφθη η μητέρα του
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Αστυνομία

Θεσσαλονίκη: Ανήλικο παιδί εντοπίστηκε να περιπλανιέται στην οδό Λαγκαδά, συνελήφθη η μητέρα του

Αστυνομικοί συνέλαβαν μια 22χρονη μητέρα στις Συκιές Θεσσαλονίκης, όταν το ανήλικο παιδί της βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στη Λαγκαδά, διατρέχοντας κίνδυνο λόγω της κυκλοφορίας οχημάτων

Θεσσαλονίκη: Ανήλικο παιδί εντοπίστηκε να περιπλανιέται στην οδό Λαγκαδά, συνελήφθη η μητέρα του
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Στη σύλληψη μητέρας ανήλικου παιδιού, το οποίο εντοπίστηκε να κινείται μόνο του στην οδό Λαγκαδά, στις Συκιές Θεσσαλονίκης προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κορδελιού - Ευόσμου.

Το παιδί διέφυγε της προσοχής της 22χρονης μητέρας του, χθες το μεσημέρι και βρέθηκε να περπατά μόνο του με κίνδυνο να τραυματιστεί από διερχόμενα αυτοκίνητα.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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