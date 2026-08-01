Θεσσαλονίκη: Ανήλικο παιδί εντοπίστηκε να περιπλανιέται στην οδό Λαγκαδά, συνελήφθη η μητέρα του

Στη σύλληψη μητέρας ανήλικου παιδιού, το οποίο εντοπίστηκε να κινείται μόνο του στην οδό Λαγκαδά, στις Συκιές Θεσσαλονίκης προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κορδελιού - Ευόσμου.Το παιδί διέφυγε της προσοχής της 22χρονης μητέρας του, χθες το μεσημέρι και βρέθηκε να περπατά μόνο του με κίνδυνο να τραυματιστεί από διερχόμενα αυτοκίνητα.Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ