Η LA VIE EN ROSE συνδυάζει την επιστημονική τεκμηρίωση με την καθημερινή περιποίηση και προτείνει μια ολοκληρωμένη ρουτίνα που υποστηρίζει την ποιότητα και την υγιή όψη των μαλλιών.
Πώς αντιμετωπίζεται η τριχόπτωση; Η σημασία της ολοκληρωμένης φροντίδας των μαλλιών
Πώς αντιμετωπίζεται η τριχόπτωση; Η σημασία της ολοκληρωμένης φροντίδας των μαλλιών
Η LA VIE EN ROSE συνδυάζει την επιστημονική τεκμηρίωση με την καθημερινή περιποίηση και προτείνει μια ολοκληρωμένη ρουτίνα που υποστηρίζει την ποιότητα και την υγιή όψη των μαλλιών.
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Η εικόνα των μαλλιών δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Στην πραγματικότητα, γίνεται σταδιακά αντιληπτή μέσα από μικρές αλλαγές: λιγότερος όγκος, περισσότερες τρίχες στη βούρτσα, άκρες που σπάνε πιο εύκολα, μια αίσθηση ότι τα μαλλιά δεν είναι τόσο δυνατά όσο παλιά.
Όταν η απώλεια των τριχών ξεπερνά τον φυσιολογικό κύκλο ανανέωσης των μαλλιών, τότε μιλάμε για τριχόπτωση. Πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, καθώς η κληρονομικότητα, οι ορμονικές μεταβολές, το στρες, οι ελλείψεις σε θρεπτικά συστατικά, αλλά και η καθημερινή καταπόνηση των μαλλιών μπορούν να επηρεάσουν τη φυσική τους κατάσταση. Γι' αυτό και η φροντίδα τους δεν περιορίζεται σε μόνο μια κίνηση. Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που να υποστηρίζει τόσο τον φυσικό κύκλο ανάπτυξης της τρίχας όσο και την ανθεκτικότητα, την ελαστικότητα και τη συνολική εικόνα της.
Με αυτή τη φιλοσοφία, η LA VIE EN ROSE προτείνει μια ολοκληρωμένη ρουτίνα περιποίησης, συνδυάζοντας το Exclusive Hair Lotion και το Long Keratin Oil. Τα δύο προϊόντα λειτουργούν συμπληρωματικά, προσφέροντας καθημερινή φροντίδα με κλινικά τεκμηριωμένα στοιχεία και αποτελέσματα από καταναλωτικές μελέτες αυτοαξιολόγησης.
Υποστηρίζοντας τον φυσικό κύκλο ανάπτυξης των μαλλιών
Η φυσιολογική απώλεια ενός αριθμού τριχών κάθε ημέρα αποτελεί μέρος του κύκλου ζωής των μαλλιών. Όταν όμως ο κύκλος αυτός διαταράσσεται, τα μαλλιά μπορεί να χάσουν την πυκνότητά τους.
Το Exclusive Hair Lotion της LA VIE EN ROSE περιέχει κλινικά μελετημένο δραστικό συστατικό που προάγει την ανάπτυξη των μαλλιών, αυξάνοντας την αναγεννητική φάση και την πυκνότητά τους. Σύμφωνα με την κλινική μελέτη του δραστικού συστατικού, σε δείγμα 26 ανδρών με ανδρογενετική αλωπεκία και καθημερινή χρήση για τρεις μήνες, καταγράφηκε ανάπτυξη έως και 10.000 νέων τριχών.
Θετικά ήταν και τα αποτελέσματα της μελέτης αυτοαξιολόγησης διάρκειας 12 εβδομάδων. Το 100% των συμμετεχόντων αξιολόγησε την τριχόπτωσή του ως πιο ήπια, ενώ το 80% ανέφερε ότι τα μαλλιά του ήταν πιο απαλά και ευκολοχτένιστα. Το ίδιο ποσοστό δήλωσε ότι η υφή του προϊόντος είναι ελαφριά και δεν βαραίνει τα μαλλιά, διευκολύνοντας έτσι την καθημερινή εφαρμογή.
Καθημερινή φροντίδα για πιο δυνατά και υγιή μαλλιά
Εξίσου σημαντική με την υποστήριξη της ανάπτυξης είναι και η καθημερινή περιποίηση της τρίχας. Η θερμότητα από τα εργαλεία styling, οι χημικές επεξεργασίες, η ηλιακή ακτινοβολία και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τη δομή και την όψη των μαλλιών, κάνοντάς τα να δείχνουν θαμπά, αδύναμα ή με τάση για ψαλίδα και φριζάρισμα.
Το Long Keratin Oil της LA VIE EN ROSE έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει θρέψη, ενυδάτωση και ενδυνάμωση, συμβάλλοντας στη βελτίωση της συνολικής εικόνας των μαλλιών.
Στη μελέτη αυτοαξιολόγησης*, το 91% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι το προϊόν θρέφει, ενυδατώνει και δυναμώνει τα μαλλιά, το 82% ότι δρα αισθητά κατά της ψαλίδας, ενώ το 100% ανέφερε ότι τα μαλλιά γίνονται πιο λεία, απαλά και μεταξένια. Επιπλέον, το 91% δήλωσε ότι περιορίζει το φριζάρισμα, ενώ το 73% παρατήρησε αισθητή βελτίωση στην τριχόπτωση.
Παράλληλα, τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης** κατέγραψαν βελτίωση σε σημαντικούς δείκτες της κατάστασης των μαλλιών. Έπειτα από 14 ημέρες χρήσης, το 100% των συμμετεχόντων παρουσίασε βελτίωση στη λάμψη των μαλλιών, ενώ το 91% εμφάνισε βελτίωση στην πυκνότητα και στο πάχος της τρίχας, καθώς και μειωμένη έκκριση σμήγματος.
Η συνέπεια είναι το σημαντικότερο βήμα
Η φροντίδα των μαλλιών δεν είναι υπόθεση μιας ημέρας ούτε ενός μόνο προϊόντος. Η συνέπεια στην καθημερινή περιποίηση και η επιλογή προϊόντων που υποστηρίζονται από κλινικά δεδομένα μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της εικόνας και της ποιότητας των μαλλιών με την πάροδο του χρόνου.
Για όσους επιθυμούν να εντάξουν αυτή την ολοκληρωμένη ρουτίνα στην καθημερινότητά τους, η LA VIE EN ROSE προσφέρει το Exclusive Hair Lotion και το Long Keratin Oil σε ειδικό πακέτο προσφοράς. Μια μοναδική ευκαιρία για συνδυαστική χρήση των δύο best sellers σε προνομιακή τιμή, που φροντίζει το τριχωτό και την τρίχα, χαρίζει αίσθηση ενδυνάμωσης και θρέψης και κάνει τα μαλλιά πιο λαμπερά.
Η υγεία των μαλλιών χτίζεται καθημερινά, μέσα από σταθερές συνήθειες και τη σωστή επιλογή προϊόντων. Βρείτε το Exclusive Hair Lotion και το Long Keratin Oil ή το Special Offer στο eshop ή σε ένα κατάστημα της LA VIE EN ROSE δίπλα σας.
*Καταναλωτική μελέτη αυτοαξιολόγησης σε 10 συμμετέχοντες με ανδρογενετική αλωπεκία μετά από 12 εβδομάδες χρήσης του προϊόντος
** Καταναλωτική μελέτη αυτοαξιολόγησης σε 11 συμμετέχοντες μετά από 14 ημέρες χρήσης
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